Raúl Barceló y Marcos Santapau, diseñadores: “Estamos a favor de que la publicidad permita y aliente determinados mensajes y no cogérsela tanto con papel de fumar”

Cualquiera que parta de un espacio en blanco para crear sabe el vértigo que produce estar a cero. Los diseñadores alicantinos Raúl Barceló y Marcos Santapau no son ajenos al síndrome que suelen superar con buenos resultados. El último fruto recogido les sitúa como ganadores del concurso de carteles de la Feria Internacional del Libro (FIL) de Guadalajara (México), la más importante del mundo en español y la segunda a nivel global. Ahí es nada. Y ellos se lo toman como producto de un trabajo armado con los años y con una filosofía impregnada de inmediatez que detesta el filtro de lo “políticamente correcto” y siente nostalgia de campañas publicitarias más contundentes como la de los años 70 y 80 y no ir con tanto tiento.

Meter la cabeza en un libro

Lo que han querido comunicar con el cartel de la FIL de Guadalajara, que se celebra del 7 al 10 de mayo, es un mensaje simple pero directo y gráfico: una persona que se sumerge en un libro, nada más tentador para un bibliófilo que va a visitar el monumental certamen. Esta idea ha sido muy bien recogida por Barceló y Santapau en el concepto de meter la cabeza en los libros”, de “sumergirse en la lectura”, esa sensación de adentrarse en una narración y no ser consciente de la realidad por unos momentos, “es una sensación mágica a la que solamente te pueden llevar los libros. Y eso es lo que queríamos reflejar. Nuestro amor por la lectura y los grandes momentos que nos ha dado”.

Trasladar esa emoción al soporte no es fácil, pero ellos lo han desarrollado como un esbozo, un reflejo “muy conceptual e infantil como es colarse en un libro”.

Condensar las ideas que vienen a la mente al pensar en la feria no es tan sencillo y ellos lo han logrado de manera prosaica pero con potencia lo que convierte a su cartel en la marca de la feria para todos sus eventos, una promoción en sí misma de ellos y su pequeña empresa alicantina AÑADE.

Dos graduados de la Escuela de Arte y Superior de Diseño de Alicante (EASDA) de Alicante, (Barceló, alicantino; y Santapau, vilero) que han convertido el diseño en un cúmulo de trabajos premiados: E de la Feria de Málaga; también en Ávila con un concurso muy peculiar sobre ganado, otro primer accésit de la Semana de la Arquitectura, en Málaga también; finalistas en FACO Elche, o el primer premio de logos de Ciudad de la Luz.

El diseño gráfico es un trabajo rentable para el equipo que llega a consolidarse, aunque ellos dicen presentarse a los concursos “por gusto”. La retórica de ambos es proyectar lo que quiere el cliente aunque con ciertas libertades y con un alejamiento del arte para satisfacer una necesidad de comunicación clara y proclive a crear una imagen que perdure en la retina.

El cartel ganador del FIL de los diseñadores alicantinos con el predominio del relajante azul. / AÑADE

“Un diseñador no es un artista, es un oficio que resuelve problemas de comunicación. De la misma manera que un albañil te rehace el baño y se te queda de lujo y a tu gusto. Otra cosa es que se convierta en arte de la misma manera que lo son las croquetas de nuestras madres, pero eso no las convierte directamente en artistas”, recalcan.

Sin embargo, el diseño tiene un componente de alto grado artístico tal como ha reflejado su obra en la FIL de Guadalajara y que el jurado ha terminado valorando en el ítem de expresión además de “originalidad, mensaje y adecuación a la temática”.

En el conjunto de sus obras hay líneas rojas muy hiladas con los convencionalismos pertinentes de respeto a las personas o los insultos, aunque no dudan en precisar que los tiempos actuales son limitados y añoran campañas que lanzaban marcas como Coca Cola o Pepsi en unos tiempos menos constreñidos. “Sí que estamos de acuerdo en que la publicidad debería permitir, incluso alentar, a determinados mensajes y no cogérsela tanto con papel de fumar. Esto es un poco reflejo de la sociedad actual, donde todo se magnifica, se polariza o lleva al insulto en las redes sociales”, argumentan.

La IA ejerce presión, pero tenemos una estrategia de futuro para huir de ese diseño, que ahora no vamos a difundir

Con fronteras creativas o sin ellas, el dueto lleva años colaborando y con la certeza de que ganar un premio quiere decir que siguen en la brecha, que “no nos hemos quedado ajenos a lo nuevo ni estancados. Esto avanza muy deprisa en los últimos tiempos y es un alivio saber que no hemos perdido el paso”.

Precisamente aquí le toca el turno a la IA y el papel que desempeña en este oficio. Para los alicantinos es el “gran problema” actual, “una presión que aborda el que pueda sustituirnos, el caballo de batalla”. Y la enfrentan como una herramienta de trabajo más. “Lo comparamos un poco con nuestra época de estudiantes, que comenzaban a aparecer los ordenadores y muchos diseñadores “viejos” lo veían como una amenaza, y después no resultó así”.

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También para encarar la IA hay planes: “tenemos una estrategia para diseñar en el futuro y huir un poco de todo el tipo de diseño que está haciendo la IA… pero no te la vamos a contar porque igual esto lo lee alguien y no nos interesa, jajajaj”. “Y así esperamos que sigan con su ‘pantone’, eligiendo colores para sus diseños que, como el de la FIL con su azul, transmiten serenidad y confianza.