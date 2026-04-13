Los bebés de La Vila son artistas y van al mercado

El proyecto expositivo “Bebe-Art”, impulsado por la Concejalía de Cultura del Ayuntamiento de La Vila Joiosa, da un paso más con la muestra “Anem al Merc-Art”, una propuesta que combina arte y alimentación de proximidad para mostrar los trabajos realizados por los más pequeños dentro de esta iniciativa y que se podrá visitar del 18 de abril al 16 de mayo en el Mercat Central.

La exposición se enmarca en la XI edición de Cultura Pasito a Pasito y, en esta ocasión, pone el foco en los alimentos que forman parte de la dieta mediterránea. El objetivo es acercar al alumnado al origen de estos productos, su manipulación y su transformación en platos saludables, fomentando así el aprendizaje a través de la experiencia sensorial.

La muestra podrá visitarse en el Mercat Central del 18 de abril al 16 de mayo de 2026, en un espacio que refuerza el vínculo entre las obras y su inspiración: los propios alimentos y el entorno cotidiano donde se encuentran.

La inauguración tendrá lugar el sábado 18 de abril a las 12:00 horas y contará con un espectáculo especial de “Cuentos Cantados”. Se trata de una sesión de “Miniaturas”, a cargo de Sarai Moya y Fakun San Blas, diseñada para bebés de hasta dos años. La propuesta fusiona música y literatura mediante melodías, ritmo y estímulos suaves que buscan despertar la imaginación en la primera infancia.

Las obras expuestas han sido creadas en talleres artísticos desarrollados en centros educativos, bajo la dirección de la artista local Ángela Gordero. En estas sesiones, las aulas de dos años han trabajado con alimentos y materialesrelacionados, explorando texturas, colores y formas para crear composiciones únicas que van más allá de lo cotidiano.

El proyecto ha contado con la participación de más de 200 alumnos y alumnas de distintos centros educativos de Villajoyosa, en una iniciativa que busca fomentar la creatividad desde edades tempranas y acercar el arte a través de los sentidos.

Acercar las artes a los bebés

La exposición forma parte de la XI edición de Cultura Pasito a Pasito, un ciclo consolidado que ofrece propuestas escénicas y plásticas dirigidas a bebés, niños y niñas de primera infancia, junto a sus familias.

La programación de este trimestre incluye espectáculos que combinan música, danza y teatro visual, como “Cuál es mi nombre”, de DA. TE Danza (19 de abril), o “Nubes con bebés”, de La Petita Malumaluga (26 de abril), ambos en el Teatre Auditori.

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Las entradas e invitaciones pueden adquirirse en la taquilla del auditorio o a través de la plataforma online vivaticket.es.