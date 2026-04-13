Conocer a los bichos de Benidorm: una ruta por los parques lo explica todo

Benidorm cambia por un día el turismo de sol y playa por uno mucho más natural. La Concejalía de Parques y Jardines ha puesto en marcha “Benidorm en ruta”, una iniciativa que arranca este sábado 18 de abril con una propuesta poco habitual: descubrir la biodiversidad escondida entre los parques urbanos.

La actividad, gratuita y abierta a todos los públicos, propone una ruta guiada en bicicleta que arrancará a las 9:30 horas desde el auditorio Óscar Esplá del Parque de l’Aigüera. Desde allí, los participantes recorrerán distintos espacios verdes como el Parque de Foietes, El Moralet y la Séquia Mare, en un itinerario pensado para observar la naturaleza sin salir de la ciudad.

Durante el recorrido, los asistentes aprenderán a identificar aves urbanas, insectos polinizadores y especies vegetales autóctonas, además de conocer el papel clave que juegan los parques como refugios de biodiversidad y aliados frente al calor urbano.

Hoteles de insectos

La ruta, de unas tres horas de duración, está pensada para todos los públicos, aunque con el requisito claro de acudir con bicicleta y agua para aguantar el recorrido.

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Esta es solo la primera parada de un programa ambiental que se extenderá hasta junio. Entre las próximas actividades destaca un taller para construir cajas nido y hoteles de insectos, con el objetivo de atraer fauna beneficiosa y concienciar sobre su importancia. “Con ello queremos fomentar la presencia de fauna útil en los parques y al mismo tiempo sensibilizar a la ciudadanía sobre su importancia para el equilibrio ecológico” ha dicho el concejal del área, José Ramón González de Zárate.