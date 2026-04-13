La gastronomía de los jóvenes al ataque: La Vila busca su próxima reina (o rey) del sabor marinero

La Vila Joiosa quiere llenar los fogones de talento joven y sabor a mar. La ciudad ha convocado la primera edición del “Concurso de Cocina Carlos Llorca Baus”, una cita que recupera un certamen histórico y lo reinventa dentro de la marca “La Vila Gastronómica” para poner el foco en las nuevas generaciones de cocineros.

La iniciativa rinde homenaje a Carlos Llorca Baus, una figura clave en el impulso de la gastronomía local, y apuesta por dar visibilidad a jóvenes promesas que sepan reinterpretar la tradición marinera con un toque propio. El objetivo está claro: descubrir talento, fomentar la creatividad y poner en valor la esencia culinaria de la ciudad, desde la lonja hasta la cocina de barca.

De 18 a 35 años

El concurso está dirigido a participantes de entre 18 y 35 años, ya sean profesionales, estudiantes o apasionados de la cocina. El reto que afrontan es elaborar un plato principal o tapa original con pescado o marisco del Mediterráneo como protagonista.

Y aquí viene el giro porque la primera fase no se cocina, se graba. Los aspirantes deberán presentar un vídeo de un máximo de cinco minutos mostrando la elaboración de su propuesta, acompañado de su ficha técnica. El jurado valorará aspectos como el uso de producto local, la creatividad, el aprovechamiento y, por supuesto, el sabor.

Premios

Los premios tampoco se quedan cortos: 1.500 euros para el ganador, además de una estancia formativa en un restaurante de referencia y un lote de la Cofradía de Pescadores. El segundo y tercer clasificado también recibirán premio económico y formación profesional en cocina.

El plazo de inscripción estará abierto del 14 de abril al 8 de mayo de 2026. Tras una primera selección, los tres finalistas cocinarán en directo el 18 de septiembre durante el evento “Wine&Fish”, donde se decidirá el plato ganador.

Además, este certamen se presenta como una plataforma real de proyección profesional, ya que permitirá a los participantes entrar en contacto con chefs y establecimientos de referencia, abriendo la puerta a futuras oportunidades laborales dentro del sector gastronómico local.

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Con esta iniciativa, La Vila refuerza su apuesta por la gastronomía como motor turístico y cultural, apostando por el relevo generacional y por mantener viva una cocina con identidad propia, donde el producto del mar sigue siendo el gran protagonista.