Aprobado en tiempo récord: Benidorm activa el proyecto de la plaza de toros y redefine el estacionamiento

En apenas 15 minutos, el Ayuntamiento de Benidorm ha aprobado los dos únicos puntos llevados a la sesión de este lunes. En una convocatoria extraordinaria marcada por la unanimidad de los tres grupos políticos, el pleno ha aprobado dos proyectos estratégicos: el inicio de los trámites para el nuevo servicio de estacionamiento regulado y la ambiciosa reconversión de la plaza de toros en el “Open Arena Benidorm”.

El proyecto estrella, “Benidorm Open Arena”, contará con una inversión total de 15 millones de euros, de los cuales más de 6,4 millones proceden de fondos europeos EDIL. Lejos de su demolición, la plaza será rehabilitada para convertirse en un espacio moderno, inclusivo y multifuncional.

Tal como ha expuesto la portavoz del grupo municipal popular y concejala de Urbanismo, Lourdes Caselles, la iniciativa se articula en tres ejes: ‘Arena Live’, orientado a eventos culturales durante todo el año; ‘Arena Joven’, como centro de talento y ocio saludable; y ‘Arena Encuentro’, destinado a mejorar la conexión urbana y la accesibilidad del entorno.

Caselles también ha puntualizado que desde el área de Urbanismo se ha optado por una contratación conjunta del proyecto que incluya la redacción y la contratación. Con esta unificación de la obra se pretende agilizar los trabajos y evitar problemas habituales en rehabilitaciones complejas, garantizando además una responsabilidad única sobre el resultado final. Y es que la rehabilitación persigue la conservación de la estructura sin que se llegue a demoler el recinto.

La concentración de la responsabilidad en un único agente, ha insistido la portavoz popular garantiza la estabilidad final del edificio y su correcto funcionamiento. “Este modelo evita conflictos entre el diseño y la ejecución ante posibles problemas estructurales ocultos, algo frecuente en intervenciones de esta complejidad. Además, reduce riesgos de retrasos innecesarios al eliminar duplicidades y ajustes posteriores del proyecto. Con ello, el ayuntamiento busca no solo hacer realidad el Open Arena Benidorm, sino también mejorar la calidad de vida de los vecinos”.

El desarrollo del Open Arena Benidorm llega tras un recorrido no exento de dificultades. Inicialmente, el Ayuntamiento aspiraba a captar hasta nueve millones de euros de financiación europea, pero finalmente la ayuda se ha quedado en 6,4 millones, lo que supone 2,6 millones menos de lo previsto. A ello se suma la pérdida previa de las antiguas ayudas EDUSI por no concurrir a tiempo, lo que obligó a redefinir la estrategia financiera del proyecto.

Pese a estos ajustes, la inversión global se mantiene en torno a los 15 millones de euros dentro del Programa de Actuación Integrada (PAI), que no solo contempla la rehabilitación del coso taurino -con unos 10,5 millones destinados al ‘Arena Live’-, sino también la creación del ‘Arena Joven’, con un presupuesto cercano a los tres millones, y el ‘Arena Encuentro’, dotado con 1,5 millones para mejorar la conectividad urbana.

Este último eje resulta clave para coser urbanísticamente barrios como Els Tolls, el Salt de l’Aigüa y la zona norte de Foietes con el centro de la ciudad, especialmente a través del entorno del parque de l’Aigüera.

Las actuaciones se desarrollarán sobre un área de unos 18.000 metros cuadrados y buscan dar respuesta a una infraestructura en desuso desde hace años. La plaza de toros, construida en 1962, fue clausurada debido al deterioro de su estructura, lo que la convirtió en un espacio degradado dentro del tejido urbano.

El gobierno local defiende que la intervención permitirá revitalizar todo el entorno, generando un nuevo espacio público moderno alineado con los principios de la Agenda Urbana: eficiencia energética, digitalización, movilidad sostenible y regeneración urbana.

Obstáculos judiciales en el aparcamiento

En paralelo, el pleno ha activado el nuevo contrato de estacionamiento regulado tras resolverse los obstáculos judiciales del anterior servicio. La tardanza en sacar el procedimiento adelante se debió a que en junio de 2024 hubo un acuerdo para la suspensión del anterior contrato por problemas de la zona azul y la grúa tras detectar siete incumplimientos que se reflejaron en informes técnicos.

Entre ellos, el cobro de más en la tarifa aplicable cuando los usuarios usan la aplicación en su móvil. El resto responde a no comunicar al Ayuntamiento la recaudación adicional de unos supuestos gastos de gestión no aprobados, reducción del personal adscrito al contrato sin autorización municipal, cese de la asistencia técnica actual, incumplimiento de existencia de oficina en vía con estacionamiento regulado, incumplimiento con el cajero automático expendedor al no expender dinero e incumplimiento con materiales y equipos de oficina.

Tras varias acciones a través del contencioso-administrativo, en febrero de este año 2026, el TSJCV despejó el camino judicial tras desestimar el recurso de la concesionaria. El modelo introduce zonas verde y naranja con condiciones diferenciadas para residentes y visitantes, buscando mejorar la rotación de plazas y ordenar el tráfico en una ciudad con alta presión turística.

Más control con prestación de servicios

Según informa el concejal de Movilidad, Francis Muñoz a INFORMACIÓN el estudio de viabilidad persigue un formato de contrato con más control del ayuntamiento lo que se traduce en cambiar de una tipología de adjudicación a otra de prestación de servicios. “El anterior era un contrato de gestión directa de la empresa y ahora con esta nueva modalidad evitaremos todas esas irregularidades que se cometieron por la adjudicataria, habrá una mayor fiscalización”.

El contrato prevé ingresos superiores a los 10 millones de euros en dos años, frente a un coste de 9,9 millones, lo que deja un balance positivo para las arcas municipales. Desde el área de Movilidad insisten en que no se trata de recaudar más, sino de hacer una ciudad más eficiente, habitable y preparada para el futuro.

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La modalidad también afecta al residente para dotarle de mayor protección, según Muñoz, y que se centra en las zonas naranja y verde que ya vienen recogidas en la ordenanza de 2024, pero a los que se quiere verificar con un “control absoluto” a través de unos renovados pliegos.