La “processó dels combregats” recorre La Vila en una tradición centenaria de fe y acompañamiento

La Vila Joiosa ha vivido en la mañana del lunes una de sus tradiciones más singulares y emotivas con la celebración de la “processó dels combregats”, un acto profundamente arraigado que conmemora la festividad de Sant Vicent Ferrer y que mantiene vivo un gesto de cercanía hacia los vecinos enfermos a los que se lleva el Santísimo Sacramento para que puedan tomar la comunión.

La procesión ha partido a las 9:00 horas desde la iglesia de Nuestra Señora de la Asunción, recorriendo las calles del centro histórico mientras el sacerdote se desplazaba hasta los domicilios de las personas enfermas para administrarles la comunión, en un acto de acompañamiento espiritual que conserva su esencia más tradicional.

Misa en valenciano

Tras completar el recorrido, la comitiva ha regresado al templo, donde se ha celebrado una misa solemne en valenciano en honor a Sant Vicent Ferrer, poniendo el broche religioso a la jornada.

El acto ha contado con la presencia del alcalde, Marcos Zaragoza, miembros de la Corporación municipal, la presidenta de la Junta Mayor de Cofradías y Hermandades de Semana Santa, Nancy Graciela Beltrán, el pregonero de la Semana Santa 2026, Pedro Juan Sanjuan, así como numerosos vecinos y fieles.

Noticias relacionadas

Con esta celebración, La Vila Joiosa despide su programación de Semana Santa reafirmando una tradición que combina fe, memoria colectiva y atención a quienes más lo necesitan.