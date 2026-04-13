Riadas en Callosa d`En Sarrià: policía y cuerpos de seguridad aprenden a enfrentarse a los elementos naturales
El SPPLB culmina un curso de rescate con lleno absoluto en el paraje del río Algar
Callosa d’en Sarrià se ha convertido en epicentro de la formación en emergencias con una jornada de lunes que ha colgado el cartel de completo. El sindicato SPPLB-FESEP ha reunido en el entorno del río Algar a profesionales de toda la provincia de Alicante -policía local y cuerpos de seguridad- en un curso intensivo centrado en el rescate en cauces activos, un escenario de riesgo cada vez más frecuente.
La sesión ha tenido un marcado carácter práctico, permitiendo a los asistentes entrenar maniobras esenciales para intervenir en situaciones de riadas, donde la rapidez, la coordinación y la seguridad son determinantes. El entorno natural ha servido como escenario realista para simular condiciones complejas y mejorar la capacidad de respuesta ante emergencias reales.
Preparación psicológica y operativa
Este tipo de formación cobra especial relevancia en un contexto de aumento de episodios de lluvias intensas, que elevan el riesgo en barrancos y ríos. Por ello, la jornada no solo ha servido para adquirir conocimientos técnicos, sino también para reforzar la preparación psicológica y operativa de los intervinientes.
Desde la organización, el Vicesecretario Provincial del SPPLB y Secretario Autonómico de FESEP, Francisco A. González, ha destacado que iniciativas como esta reflejan su apuesta firme por la formación especializada de los cuerpos de seguridad y emergencias. El objetivo: garantizar intervenciones más eficaces y seguras, tanto para los profesionales como para la ciudadanía.
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