Veolia, cuatro décadas de compromiso social en Benidorm

Veolia, empresa gestora del servicio de agua en Benidorm, ha cumplido cuatro décadas de compromiso social en la ciudad, como un agente activo en su tejido social. De hecho, a lo largo de este tiempo, ha creado una red de colaboraciones con entidades locales que han visto reforzado su compromiso social y el desarrollo comunitario sostenible.

El arraigo de Veolia en Benidorm se refleja en su apuesta sólida por consolidar una serie de colaboraciones con organizaciones sociales, educativas y culturales del municipio. Entre las alianzas más destacadas se encuentra el trabajo colaborativo con Cruz Roja, que en 2024 se materializó en el Foro de Empresas Cruz Roja-Veolia, un espacio de encuentro cuyo objetivo es impulsar iniciativas de acción social conjuntas a nivel local. En 2026 se celebrará la segunda edición de este foro, consolidándose así este espacio de interacción.

Está previsto que este año, además, se lleve a cabo el primer encuentro ‘Social Talk’, coorganizado con el Club de Empresas Responsables y Sostenibles de la Comunidad Valenciana (CE/R+S) en el Hub de Innovación de Veolia ubicado en Benidorm. Estos espacios son foros diseñados para promover el diálogo y las buenas prácticas entre las empresas y el tercer sector, fomentando el compromiso social, la acción colectiva y las alianzas.

Así mismo, Veolia mantiene colaboraciones con entidades como ONCE, para la mejora de la accesibilidad y la formación de personas con discapacidad, o ANEMONA, asociación de la Marina Baixa en su lucha contra el cáncer.

La generación de oportunidades educativas y la mejora de la empleabilidad constituyen otro pilar fundamental del compromiso social de Veolia en Benidorm. En este sentido, la compañía colabora activamente con el Centro de Formación Profesional Beatriu Fajardo a través de diversas actividades y, especialmente, a través del programa de la FP Dual en gestión del agua, facilitando la integración laboral de los jóvenes en el sector del ciclo integral del agua. Esta iniciativa permite a los estudiantes combinar la formación teórica y práctica, adquiriendo competencias técnicas y profesionales directamente vinculadas a la gestión sostenible del recurso hídrico. Fruto de esta relación ha surgido recientemente la primera convocatoria de la Beca Talento Profesional, que tiene como objetivo facilitar que los estudiantes con dificultades económicas puedan finalizar sus estudios, por lo que ofrece una dotación económica y un acompañamiento social en colaboración con Cruz Roja.

Entrega de la primera Beca Talento Profesional de 2026. / .

«Llevar 40 años gestionando el ciclo hídrico de Benidorm significa formar parte de su comunidad, compartir sus retos y contribuir a su bienestar. Nuestro compromiso va más allá de la gestión del agua: queremos ser un motor de oportunidades, especialmente para las personas más jóvenes y para quienes más lo necesitan», asegura Amelia Navarro, directora de Sostenibilidad y Equidad de Veolia en Comunidad Valenciana, quien ha avanzado que a lo largo de 2026 está previsto empezar a implantar un nuevo programa corporativo denominado ‘Brigada Futuro’, centro en fomentar los estudios vinculados al empleo verde y la sostenibilidad.

La sensibilización y la educación ambiental también ocupan un lugar central en la estrategia de acción social de Veolia. A lo largo del año, la compañía desarrolla diversas actividades didácticas con escolares de Benidorm, acercando a los más pequeños el valor del agua, su ciclo y la importancia de darle un uso responsable. Estas iniciativas, adaptadas a diferentes niveles educativos, buscan fomentar una cultura de sostenibilidad desde edades tempranas.

Además de estas colaboraciones específicas, Veolia mantiene un diálogo permanente con otras entidades locales, dando apoyo a iniciativas que enriquecen el tejido social de la ciudad y refuerzan la cohesión comunitaria. Para Veolia, la gestión del agua debe ser un motor de transformación. «Enfocamos la sostenibilidad, no sólo hacia la protección de los recursos hídricos y de nuestro entorno, sino también al cuidado de las personas. Nuestro propósito es seguir tejiendo alianzas estratégicas que impulsen el talento, mejoren la empleabilidad y construyan comunidades sostenibles, contribuyendo a que Benidorm sea una ciudad llena de oportunidades, inclusiva y solidaria», subraya Amelia Navarro.