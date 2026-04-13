Ximo Puig recorre la exposición de Pepe Azorín en Altea y muestra su apoyo a la viuda del artista

Ximo Puig ha visitado en la mañana del lunes Altea para dar el pésame a la viuda del artista Pepe Azorín, una familia con la que tiene una profunda amistad. En un acto íntimo, y acompañado también por cargos del PSPV de la comarca de la Marina Baixa, el último homenaje ha tenido como punto de encuentro el Palau Altea donde se celebra la postrera exposición del pintor unido a Altea titulada “Temps a Altea”.

Y, precisamente, esta exposición es la que inauguró hace unos meses el artista nacido en Yecla pero vinculado por siempre a la villa blanca desde su trabajo como profesor en el IES Bellaguarda. La muestra de Palau Altea que ha recorrido Ximo Puig junto a la viuda del creador refleja el intenso trabajo en dibujos realizados en año y medio antes de la inauguración de la exposición.

Despedida en proceso de creación

Torsos desnudos abrazados y entrelazados, manos rugosas, manos que acarician, manos que protegen, manos protectoras, manos que sujetan ramas de algarrobo. Pepe Azorín elaboraba su obra con ahínco y pasión, centrándose en proyectos y en las ganas de crear, según manifestó en la presentación de esta galería, pero la muerte le sorprendió el pasado 15 de marzo a los 86 años.

Sin embargo deja una huella imborrable en Altea a través de sus enseñanzas y con obras emblemáticas también de escultura como “El abrazo”, figura ya que forma parte del paisaje alteano; o a unos kilómetros, en el campus de la Universidad de Alicante, la mano titulada “Dibuixar l´Espai”.

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Este lunes se ha puesto en valor de nuevo su esfuerzo artístico, pero ante todo el actual representante de España en la OCDE Ximo Puig ha alentado a su viuda para darle apoyo en estos difíciles momentos con la presencia también del alcalde de Altea, Diego Zaragozí; los ediles alteanos Deo Sánchez, Anna Lanuza y Jose M Borja; y de la secretaria comarcal del PSPV, Mayte García.