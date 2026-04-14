Benidorm se sumerge en su pasado con tres días de arqueología en el Tossal de La Cala

Benidorm volverá a participar un año más de forma activa en las Jornadas Europeas de Arqueología, una iniciativa impulsada por el Instituto Nacional de Investigación en Arqueología Preventiva que se celebra simultáneamente en numerosos países con el objetivo de acercar el patrimonio arqueológico a la ciudadanía. Entre los próximos 12 y 14 de junio, se concentrarán una serie de actividades gratuitas dirigidas a todos los públicos para conmemorar el evento cultural.

En esta edición, el foco principal se situará en dos enclaves clave para comprender la historia local y que engloba el yacimiento del Tossal de La Cala y el Museu Boca del Calvari.

Arqueología para los más pequeños

Durante los tres días, vecinos y visitantes podrán participar en visitas guiadas y jornadas de puertas abiertas que permitirán descubrir el pasado de la ciudad desde diferentes perspectivas. Como novedad destacada, el programa incorpora una actividad especialmente pensada para el público infantil: una gincana que se celebrará la mañana del sábado 13 en el ‘castellum’ romano del Tossal, con la que se pretende acercar la arqueología a los más pequeños de una forma didáctica y participativa.

“La huella del tiempo”

Uno de los principales atractivos será la posibilidad de recorrer el ‘castellum’ romano del Tossal de la Cala de la mano del arqueólogo municipal, así como conocer en profundidad la colección museográfica del Museu Boca del Calvari. En este último espacio, además de la exposición permanente de la Sala de Arqueología ‘Luis Duart i Alabarta’, los visitantes podrán contemplar una muestra temporal que amplía notablemente el interés de la programación: “Benidorm, la huella del tiempo”.

Esta exposición reúne piezas arqueológicas halladas en el término municipal desde 1943 hasta la actualidad, procedentes de yacimientos como el propio Tossal de la Cala, el Abric de la Cantera de la Serra Gelada o la Torre de Les Caletes. Muchas de estas piezas tienen un valor especial, no solo por su antigüedad, sino también por su procedencia, ya que algunas han sido cedidas temporalmente por el Museo Arqueológico de Alicante para su exhibición en Benidorm.

La diosa, el toro y el león

Entre los elementos más destacados de la exposición figuran representaciones de Tanit -divinidad lunar y diosa púnica de la fertilidad- así como figuras ibéricas como un toro y una cabeza de león, todas ellas restauradas recientemente gracias a la colaboración entre instituciones. Estas piezas, que hasta ahora no se habían mostrado en la ciudad, suponen una oportunidad única para profundizar en las distintas culturas que han dejado huella en el territorio.

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La programación, según ha indicado la concejala de Patrimonio Histórico, Ana Pellicer, ofrece un recorrido completo por la historia de Benidorm a lo largo de los siglos, combinando divulgación, patrimonio y participación ciudadana. En este sentido, ha destacado que la iniciativa permite no solo poner en valor los yacimientos y colecciones locales, sino también reforzar el vínculo entre la ciudadanía y su pasado.