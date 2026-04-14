Que los fangos hagan mejor la digestión: la depuradora de Benidorm busca reducir residuos con la aplicación de la IA

Aumentar la energía y reducir al máximo los lodos son los dos objetivos que persigue el proyecto que el Ayuntamiento de Benidorm quiere añadir a la Estación Depuradora de Aguas Residuales (EDAR). Con este preciso cometido la Administración local ha solicitado una subvención de 150.000 euros para desarrollar el plan “Benidorm Bioboost” donde se combinará la tecnología de la IA para obtener una mejor digestión de los restos orgánicos y producir un biogás más eficiente.

La propuesta “Benidorm Bioboost” plantea una transformación clave en uno de los procesos más importantes de la depuración de aguas: la gestión de los lodos, determinante tanto para la eficiencia económica de la planta como para su impacto ambiental.

El proyecto se centra en mejorar la producción y calidad del biogás que se genera durante el proceso de digestión de los fangos. Este gas, que ya se utiliza como fuente de energía dentro de la propia instalación, podría incrementarse notablemente con la aplicación de nuevas tecnologías, favoreciendo así una mayor autosuficiencia energética de la depuradora.

Nanopartículas para la digestión

Uno de los elementos más innovadores de la iniciativa será la incorporación de nanopartículas de hierro en el proceso de digestión anaerobia. Esta técnica permitirá acelerar y optimizar la descomposición de la materia orgánica, lo que se traducirá en una mayor generación de biogás y en una mejora de la calidad del mismo.

Además, el proyecto contempla la instalación de sensores inteligentes a lo largo de toda la línea de fangos. Estos dispositivos utilizarán tecnología de visión por computador para monitorizar en tiempo real el grado de deshidratación de los lodos, permitiendo ajustar los procesos de forma precisa y automática. Con ello, se persigue reducir la cantidad de residuos generados y mejorar su tratamiento final.

Fangos

La iniciativa responde a los resultados de distintos estudios técnicos realizados en la EDAR de Benidorm en los últimos años, que han evidenciado que aún existe margen de mejora en la gestión de los fangos. En particular, se ha identificado que actuar sobre las fases de digestión y deshidratación puede tener un impacto significativo en la eficiencia global de la planta.

Más allá de la mejora operativa, el proyecto se alinea con los principales retos marcados por la normativa europea en materia de tratamiento de aguas residuales urbanas. Entre ellos destacan la reducción del consumo energético, la disminución de las emisiones de gases de efecto invernadero, la optimización en la gestión de lodos y el control de contaminantes emergentes.

El concejal de Ciclo del Agua, José Ramón González de Zárate, ha justificado este proyecto en el reforzamiento de la estrategia de innovación aplicada al ciclo integral del agua, “apostando por soluciones tecnológicas que permitan avanzar hacia un modelo más sostenible e inteligente”. La combinación de biotecnología e inteligencia artificial “no solo permitirá mejorar el rendimiento de la depuradora, sino también reducir costes y minimizar el impacto ambiental del proceso”, ha matizado.

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Para el edil, la ejecución del proyecto supondrá un “salto cualitativo” en la gestión de la EDAR, consolidando a Benidorm como un referente en la aplicación de tecnologías avanzadas al tratamiento de aguas. Además, contribuirá a “mejorar la calidad del vertido final, garantizando un mayor cumplimiento de los estándares ambientales y reforzando el compromiso del municipio con los objetivos de desarrollo sostenible”, ha concluido.