Todas las playas sin humo: la propuesta del PSOE de Benidorm

El Grupo Municipal Socialista ha instado al equipo de Gobierno del PP en Benidorm a iniciar los trámites necesarios para que todos los arenales del municipio se integren en la Red de Playas sin Humo de la Comunitat Valenciana. La iniciativa persigue fomentar espacios más saludables para la ciudadanía y proteger el entorno natural, en línea con las políticas ya aplicadas en otras localidades de la comarca.

La Vila, l´Alfàs y Finestrat

La concejala socialista Laura Rubio ha criticado que Benidorm continúe aplicando, a su juicio, medidas “insuficientes”, al limitar las zonas sin humo a áreas muy concretas de las playas accesibles. En contraste, ha señalado que municipios cercanos como La Vila Joiosa, l’Alfàs del Pi o Finestrat ya forman parte activa de esta red autonómica con la totalidad o gran parte de su litoral libre de humo.

Rubio ha subrayado que la propuesta no solo responde a una cuestión de salud pública -evitar la exposición de los bañistas al humo del tabaco-, sino también a la necesidad de preservar el medioambiente. En este sentido, ha recordado el impacto de las colillas, uno de los residuos más frecuentes en la costa, capaces de contaminar grandes cantidades de agua y liberar sustancias tóxicas y microplásticos durante años.

Desde el grupo socialista consideran que la adhesión a la red impulsada por la Generalitat facilitaría la señalización, la concienciación ciudadana y la vigilancia de estos espacios. Además, defienden avanzar hacia un modelo de playas donde predominen el aire limpio y el respeto al entorno, destacando la buena acogida de estas medidas en otros destinos turísticos.

Noticias relacionadas

Por último, Rubio ha confiado en que el Gobierno local atienda la propuesta y actúe con rapidez para su implantación, defendiendo que se trata de una inversión necesaria para garantizar la salud pública y mantener la calidad turística de Benidorm.