El PROP estrena nueva sede en Benidorm y centraliza servicios en la avenida de Beniardá

Generalitat Valenciana pondrá en marcha desde este jueves, 16 de abril, la nueva sede del servicio PROP en Benidorm, tras completar su traslado a la avenida de Beniardá. La oficina se ubicará en el número 12 de esta vía, justo enfrente de su anterior emplazamiento y en el espacio que antiguamente ocupaban los juzgados de la ciudad.

El cambio de ubicación se materializará durante la jornada previa, lo que implicará la interrupción temporal del servicio el miércoles mientras se completa la mudanza. La atención al público se retomará con normalidad al día siguiente, ya en las nuevas instalaciones, que han sido adaptadas para ofrecer un servicio más cómodo y eficiente a la ciudadanía.

Tres en uno

Con esta reubicación, el PROP se suma a otros servicios municipales que ya funcionan en este mismo edificio, consolidando este espacio como un nuevo punto de referencia para la gestión administrativa en la ciudad. Entre ellos se encuentran la extensión administrativa del barrio de Foietes-Colonia Madrid, operativa desde hace más de dos meses, y la Oficina Municipal de Información al Consumidor (OMIC), que comenzó a prestar servicio recientemente.

La concentración de estos servicios en un mismo entorno responde a una estrategia de reorganización impulsada por el Ayuntamiento, que busca mejorar la accesibilidad y facilitar a los vecinos la realización de trámites administrativos en un único punto. Además, las nuevas dependencias destacan por ser más amplias y modernas que las anteriores, lo que permite mejorar tanto las condiciones de trabajo del personal como la atención al público.

El edificio que alberga esta nueva sede cuenta con una superficie cercana a los 1.250 metros cuadrados y permaneció cerrado durante más de una década tras el traslado de los juzgados al nuevo Palacio de Justicia. Fue en mayo del pasado año cuando estos locales pasaron a ser gestionados por el Ayuntamiento, tras su cesión por parte de la administración autonómica.

Desde entonces, el consistorio ha ido recuperando progresivamente este espacio para destinarlo a servicios públicos, con el objetivo de revitalizar una infraestructura que llevaba años sin uso. La previsión municipal es continuar ampliando esta oferta en los próximos meses con la incorporación de nuevas dependencias administrativas, lo que reforzará el papel de la avenida de Beniardá como eje de atención ciudadana.

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La puesta en funcionamiento del PROP en esta ubicación supone un paso más en este proceso de transformación, acercando los servicios de la administración autonómica a los vecinos en un entorno más adecuado y funcional.