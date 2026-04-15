Altea convierte el asociacionismo en motor de cohesión social con su III Fira d’Associacions

La plaza del Ayuntamiento de Altea volverá a convertirse este próximo sábado en el epicentro del tejido social local. La tercera edición de la Fira d’Associacions reunirá a 29 entidades de Altea y la Marina Baixa en una jornada que, más allá de su carácter divulgativo, se consolida como una herramienta clave para reforzar la cohesión social y dinamizar la vida comunitaria del municipio.

Lejos de plantearse como un evento festivo al uso, la feria se presenta como “un escaparate del trabajo silencioso que durante todo el año sostienen decenas de colectivos. Asociaciones sociales, culturales, deportivas, medioambientales o de protección animal compartirán espacio con un objetivo común: visibilizar una labor que, en muchos casos, resulta esencial para el bienestar colectivo”, según ha señalado el concejal de Participación Ciudadana, Joaquím Devesa Crespo, durante la presentación del evento.

El concejal ha resaltado que “a diferencia de otros eventos, no habrá transacciones económicas ni puestos de venta. La organización ha querido preservar el carácter no lucrativo de la cita, centrando la atención en el valor intangible del trabajo asociativo. Lo que se expone aquí son horas de dedicación y vocación”, ha apostillado.

Joaquim Devesa ha incidido en la dimensión estructural del asociacionismo. “No se trata solo de mostrar actividades, sino de generar comunidad con nuevas colaboraciones, sinergias y oportunidades para captar nuevos socios”, ha señalado. En su opinión, la feria permite activar “conexiones entre entidades, abrir nuevas vías de colaboración y acercar a la ciudadanía un tejido asociativo que a menudo permanece en segundo plano pese a su impacto directo”. Según el concejal, este impacto “se mide en múltiples niveles: desde la atención a colectivos vulnerables hasta la promoción cultural o el impulso de hábitos saludables. Pero, sobre todo, se refleja en la construcción de vínculos. En un contexto donde las relaciones sociales tienden a fragmentarse, las asociaciones funcionan como espacios de encuentro y pertenencia”.

Espacio objeto de colaboración entre asociaciones

Joaquim Devesa ha querido poner de relieve el papel de este espacio de encuentro que supone la Fira d’Associacions. “Una feria que no solo se dedica a mostrar a la ciudadanía de Altea el programa de actividades que llevan a término, sino que es un espacio objeto de nuevas colaboraciones entre asociaciones y nuevas sinergias, además recoger nuevos socios”, ha afirmado.

El edil ha subrayado especialmente el papel de las personas que integran estas entidades, destacando su implicación y esfuerzo. “Son ciudadanos que, en muchas ocasiones, sacrifican parte de su vida personal para atender las necesidades colectivas”, ha afirmado.

Un modelo de desarrollo basado en la participación

A Devesa Crespo le ha acompañado la presidenta de Corazón Exprès, Magdalena López del Castillo, como portavoz de las asociaciones en esta edición. En su intervención ha manifestado que el asociacionismo “es la forma que tenemos de organizarnos para hacer el bien juntos” y ha añadido que detrás de cada entidad “hay personas que dedican tiempo y compromiso a mejorar su entorno más cercano”.

La feria busca precisamente poner rostro a ese compromiso. Durante cuatro horas, entre las 10 y las 14 horas, los visitantes “podrán recorrer los distintos espacios, conocer proyectos, conversar con sus impulsores y descubrir una red de iniciativas que, aunque diversa, comparte un mismo propósito: fortalecer el tejido social”, ha apostillado López del Castillo.

Pese a la buena salud del tejido asociativo alteano, uno de los desafíos señalados por las instituciones es la implicación de las nuevas generaciones. Adaptar los formatos de participación y ofrecer espacios de responsabilidad a los jóvenes “se presenta como una condición necesaria para garantizar la continuidad del modelo”, ha indicado Del Castillo.

En este sentido, “la feria también cumple una función pedagógica: acercar el asociacionismo a quienes aún no forman parte de él. Mostrar que se trata de una herramienta útil, flexible y abierta puede resultar clave para incorporar nuevas voces”, asevera la portavoz de las asociaciones feriantes.

Plaza del Ayuntamoiento de Altea en donde se celebrara la III Fira d´Associacions. / Diego Coello Calvo

Apoyo institucional

El impulso institucional a este tipo de iniciativas responde a una visión más amplia del desarrollo local. El alcalde, Diego Zaragozí, sitúa el asociacionismo como uno de los pilares sobre los que se articula la identidad del municipio. “No solo generan actividad; generan comunidad”, afirma.

Desde esa perspectiva, “el consistorio trabaja en reforzar el papel de las asociaciones no solo como ejecutoras de actividades, sino como agentes activos en la definición de políticas públicas. La apuesta pasa por facilitar recursos, simplificar trámites y, sobre todo, consolidar espacios de participación real”, ha indicado.

Zaragozí ha aseverado, igualmente, que la Fira d’Associacions “encaja en esa estrategia como un punto de encuentro que trasciende lo simbólico. Permite tejer alianzas, compartir experiencias y detectar necesidades comunes. En términos de desarrollo comunitario, actúa como catalizador: conecta actores, visibiliza problemáticas y abre la puerta a soluciones colectivas”.

Más allá de una jornada puntual

Aunque su duración se limita a una mañana, el alcance de la Fira d’Associacions va más allá del evento en sí. “Su valor reside en la capacidad de activar dinámicas que perduren en el tiempo: nuevas colaboraciones, mayor visibilidad y un refuerzo del sentimiento de pertenencia”, añade Devesa Crespo.

En un momento en que muchas comunidades buscan fórmulas para fortalecer sus lazos internos, “Altea ofrece un ejemplo de cómo el asociacionismo puede convertirse en un eje vertebrador. La feria no es solo un punto de encuentro; es, sobre todo, una declaración de principios: la de una ciudadanía que entiende que el desarrollo colectivo empieza por la implicación individual”, ha aseverado el edil.

Por su parte, Del Castillo ha señalado que en la feria “habrá música y actividades varias, poniendo el acento en el conocimiento de la labor que hace cada una de las entidades, así como el trabajo complementario que hay entre ellas”. Desde talleres infantiles hasta iniciativas de inclusión, “la feria será un espacio de unión. Así, el asociacionismo se convierte en un abrazo de colaboración, haciendo que cada persona se sienta valorada y que nuestro pueblo sea un lugar más vivo y unido”, ha apostillado la presidenta de Corazón Exprés.

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Respecto a la organización de la Feria, Joaquim Devesa ha subrayado la edición de una revista, a modo de catálogo, en la que están presentes las 29 entidades participantes y en la que también se pueden encontrar artículos de opinión de lo que representa el asociacionismo en Altea. Al respecto ha indicado que las entidades participantes son: AERBECO, APARME, Cáritas, ASMIBE, INTEGRA, AFEM, APAEX, Corazón Exprés, Xarxa Salut, Alcohólicos Anónimos, Cruz Roja, Dones d’Altea, De Amicitia, SFA, SRM de Altea la Vella, Bellaguarda Tradicions, Huellas de Mujer, EcoAltea, Atornallom, Dragón Altea, Pedra Tallada, Club Náutico Altea, Club Ciclista Pere Joan Caragol, Apa la Manada de Molly, Somos Gos, Gatos Felices, ALCEA y AHEA.