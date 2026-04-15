Un atún rojo de 280 kilos abre en Benidorm diez días de sabor y tradición

Benidorm ha vuelto a sucumbir al ritual del atún con una de las imágenes más esperadas del calendario gastronómico como es el despiece o el ronqueo en directo de un impresionante ejemplar de atún rojo de 280 kilos en la Plaza del Castell. El sonido del cuchillo ha marcado el inicio de las VI Jornadas del Atún, que se celebran desde este viernes 17 hasta el domingo 26 de abril.

La exhibición, que ha reunido a numeroso público, ha permitido descubrir en directo el despiece completo del atún, una técnica que combina precisión, conocimiento y respeto absoluto por el producto. Expertos cortadores han ido separando cada parte del animal con una destreza milimétrica, explicando al detalle cada pieza, desde la ventresca o el lomo, hasta otros menos habituales como la careta, el morrillo o la parapanta.

El proceso ha dejado al descubierto hasta 24 piezas diferentes, cada una con sus características y usos culinarios, evidenciando la versatilidad de un producto que es auténtico protagonista de la cocina mediterránea. Además, durante la demostración también se han incorporado técnicas de corte inspiradas en la tradición japonesa, ampliando aún más las posibilidades gastronómicas del atún.

Entre los 3 y los 52 euros

Este espectáculo culinario ha servido como pistoletazo de salida a diez días en los que el atún rojo será el eje central de la oferta gastronómica de la ciudad. Un total de quince restaurantes participan en esta edición, la más numerosa hasta la fecha, ofreciendo desde tapas hasta menús completos con precios que oscilan entre los 3 y los 52 euros.

Locales como Aruba, Club Náutico, ConBrassa, El Mesón, Esturión, Jardín Mediterráneo, La Mejillonera, La Cava Aragonesa, La Fava, La Pinta Beach, Mal Pas, Malaspina, Marisquería El Puerto, Pinocchio Playa y Sinatras Centro Diverso elaborarán durante estos días propuestas en las que el atún rojo será el ingrediente principal, reinterpretado en múltiples versiones.

Más allá del atractivo gastronómico, estas jornadas también conectan con la historia de Benidorm y su estrecha relación con el mundo de la almadraba. Durante siglos, la captura y tratamiento del atún fue una actividad clave para la economía local, convirtiendo a la ciudad en un referente en todo el Mediterráneo, tal como ha recordado el alcalde Toni Pérez en la presentación.

Las propuestas de los establecimientos mostrarán así platos que ponen en valor recetas arraigadas, como otras composiciones más innovadoras. El objetivo es acercar al público a la riqueza de un producto de primera calidad y reivindicar su papel en la identidad gastronómica local.

Noticias relacionadas

Las Jornadas del Atún forman parte del programa anual de Benidorm Gastronómico, una iniciativa que busca dinamizar el sector hostelero y posicionar la ciudad como un destino de referencia también en el ámbito culinario. Tras esta cita, el calendario continuará en junio con el Concurso de Tapas y Pinchos, seguido del certamen de cócteles en septiembre, las jornadas dedicadas a los arroces en octubre y, finalmente, las propuestas tradicionales de “Menjars del Nostre Poble” en noviembre.