El Ayuntamiento de La Vila dice que trabaja en reactivar el control de accesos al casco antiguo mientras el Síndic analiza la queja vecinal

La concejala y síndic de barri del Ayuntamiento de La Vila Joiosa, Rosa Llorca, ha asegurado que el sistema de cámaras de control de accesos al casco histórico se encuentra actualmente en proceso de licitación, al tiempo que ha defendido la actuación del consistorio tras la apertura de una investigación por parte del Síndic de Greuges de la Comunitat Valenciana. Además, ha concretado la labor municipal en la instalación de una cámara en la Placeta el pasado lunes, a la vez que considera que la queja interpuesta por la asociación vecinal es innecesaria.

Según ha explicado, el consistorio está dando los pasos administrativos necesarios para poner en marcha de nuevo este sistema, cuya falta de funcionamiento durante los últimos años ha motivado la queja presentada por vecinos ante la institución autonómica.

Llorca ha subrayado que el gobierno local ha estado trabajando en la búsqueda de una solución técnica y administrativa que permita reactivar el control de accesos con garantías, insistiendo en que el proceso de licitación es un paso imprescindible para poder adjudicar el servicio conforme a la normativa vigente.

Revisar ordenanza y actualizar censo

En este contexto, ha defendido la gestión municipal frente a las críticas, señalando que el Ayuntamiento no ha permanecido inactivo, sino que ha estado tramitando los procedimientos necesarios para actualizar el sistema y adaptarlo a las necesidades actuales.

De hecho, la representante municipal garantizaba a INFORMACIÓN que van a cotejar la actual ordenanza para poner al día el censo de vehículos del barrio y verificar los que pueden acceder al casco histórico mediante lector y control de tráfico. En cuando a la petición de información del Síndic de Greuges, Llorca ha estimado que contestarán en los términos “que toque”.

Inactividad y falta de respuesta

Las declaraciones se producen después de que el Síndic de Greuges haya admitido a trámite una queja de la Asociación de Vecinos del Casco Antiguo relacionada con la inoperatividad del sistema de cámaras y la falta de respuesta a solicitudes de vecinos, iniciando así una investigación y requiriendo información al Ayuntamiento.

El proceso abierto por el Síndic busca determinar si ha existido inactividad administrativa y si se han visto afectados derechos como el de una buena administración, mientras el Ayuntamiento defiende que la solución ya está en marcha con la licitación del nuevo sistema.

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De manera paralela, la asociación vecinal sigue denunciando la falta de información oficial sobre cualquier paso que vaya a dar el consistorio en la temática citada o la inexistencia de respuesta a la demanda de datos por los cauces regulares.