Benidorm impulsa su Plan de Movilidad Eléctrica con una inversión de más de 530.000 euros

Benidorm avanza hacia la movilidad más sostenible con la adjudicación del contrato de obra para desarrollar el Plan de Movilidad Eléctrica (MOVELE). La Junta de Gobierno Local ha aprobado conceder este proyecto a la empresa Elecnor por un importe de 530.174,40 euros, en el marco del Plan de Sostenibilidad Turística en Destino 2023 y con un plazo de ejecución de seis meses.

La adjudicación se ha producido tras la exclusión de la oferta inicialmente mejor valorada por no cumplir uno de los requisitos técnicos exigidos, concretamente la certificación ISO 45001, lo que llevó a seleccionar la segunda propuesta con mayor puntuación.

El plan MOVELE establece una hoja de ruta integral para fomentar la implantación del vehículo eléctrico en la ciudad, con el objetivo de avanzar hacia un sistema de transporte más eficiente, sostenible y adaptado a los retos medioambientales actuales.

El documento parte de un análisis detallado de la situación actual en Benidorm, incluyendo el estado de la red de puntos de recarga tanto en espacios públicos como privados, con presencia en enclaves como gasolineras y establecimientos hoteleros.

Crecimiento previsto

Entre las principales líneas de actuación, el plan contempla la mejora y ampliación de la infraestructura de recarga, así como la posibilidad de crear una comercializadora energética propia que facilite la gestión y distribución de la electricidad necesaria para este tipo de movilidad. Esta medida busca garantizar un suministro eficiente y adaptado al crecimiento previsto del parque de vehículos eléctricos.

Además, el proyecto incorpora un enfoque estratégico basado en el análisis de las necesidades del municipio, identificando problemáticas actuales y proponiendo soluciones coordinadas que permitan avanzar hacia un modelo de movilidad más equilibrado. En este sentido, se plantean medidas orientadas a fomentar el uso del vehículo eléctrico, mejorar su accesibilidad y promover su integración en el día a día de la ciudad.

El plan también incluye comparativas con otros entornos urbanos similares y analiza distintas soluciones tecnológicas para la implantación de puntos de recarga. Asimismo, se abordan aspectos técnicos clave como los modos de carga, los sistemas de conexión y la normativa vigente, con el fin de garantizar que las futuras actuaciones se ajusten a los estándares actuales.

Otro de los ejes del MOVELE es su integración dentro de los conceptos de ‘Smart City’ y Destino Turístico Inteligente, alineando la movilidad eléctrica con las políticas de innovación, sostenibilidad y eficiencia energética que definen la estrategia de desarrollo de Benidorm.

La iniciativa traza, además, un calendario de actuaciones con objetivos concretos, entre los que destacan el incremento del uso de vehículos eléctricos en las flotas municipales y en las empresas locales, la creación de una red de recarga adecuada a la demanda y la promoción de fórmulas que faciliten el acceso a este tipo de vehículos, incluso para quienes no sean propietarios.

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Entre los objetivos fijados, se plantea alcanzar un porcentaje mínimo del 2,5% de vehículos eléctricos en las nuevas matriculaciones del parque municipal, así como fomentar incentivos y mecanismos de participación ciudadana que permitan evaluar la implantación de estas medidas.