La Escuela Oficial de Idiomas de Benidorm al límite y abandonada

La Escuela Oficial de Idiomas de Benidorm atraviesa una situación límite marcada por la falta de espacio, recortes de personal y una organización académica que, según su equipo directivo, no responde a la demanda real del alumnado. Más de dos décadas después de su creación en 2002, el centro sigue sin contar con un edificio propio y continúa compartiendo instalaciones municipales con la UNED en unas condiciones muy limitadas, con alumnado derivado al IES Almadrava.

Actualmente, la escuela ofrece enseñanza en seis idiomas -alemán, español para extranjeros, francés, inglés, italiano y valenciano- con un total de 101 cursos y cerca de 2.060 alumnos. Sin embargo, estas cifras contrastan con unas infraestructuras que, según denuncian, no están preparadas para acoger este volumen de actividad. No disponen de salón de actos, biblioteca adecuada, archivo, despachos suficientes ni departamentos, y la conserjería se ubica literalmente bajo una escalera. Además, cuatro aulas han tenido que ser desplazadas al IES Almadrava por falta de espacio.

A esta situación se suma la falta de climatización. De hecho, el pasado mes de junio varios alumnos llegaron a desmayarse debido al calor en las aulas, un problema que sigue sin resolverse. Desde el centro la propia directora, Cristina Palazón, insiste en que las condiciones actuales dificultan seriamente tanto la enseñanza como el aprendizaje.

En el plano académico, uno de los principales problemas señalados es la elevada ratio de alumnado por grupo. En algunos niveles de español para extranjeros -uno de los idiomas con mayor demanda- se alcanzan los 35 estudiantes por aula, una cifra que el profesorado considera “inadmisible” para el aprendizaje efectivo de un idioma, especialmente en niveles iniciales donde la práctica oral resulta fundamental.

Una de las aulas de español para extranjeros, con 35 alumnos por clase. / INFORMACIÓN

Lista de espera de español

Precisamente, la oferta educativa es otro de los puntos de conflicto. Según Palazón, la planificación impuesta no se ajusta a la demanda real del centro. Mientras existe una elevada lista de espera en español para extranjeros, con más de un centenar de personas pendientes de plaza, se siguen ofertando cursos en otros idiomas con escasa demanda, como el valenciano. El centro asegura que no tiene margen para modificar esta oferta, lo que genera una situación que consideran ineficiente e incluso cuestionable en el uso de recursos públicos.

Recortes y cese comunicado por teléfono

Los recortes en personal y organización interna han agravado aún más la situación. En los últimos cursos se han eliminado cuatro grupos de italiano, dos de francés y uno de alemán, lo que equivale a la pérdida de al menos un profesor completo. Además, las nuevas órdenes de plantilla han reducido significativamente las horas destinadas a tareas de coordinación y gestión.

Los jefes de departamento han pasado de disponer de cuatro horas semanales a solo dos, se han eliminado figuras como el coordinador de mediateca y se ha reducido el equipo directivo, a pesar de que el centro permanece abierto doce horas diarias, de 9 de la mañana a 21 horas.

Uno de los episodios que más malestar ha generado ha sido el cese de la vicedirectora a mitad de curso, comunicado por teléfono y acompañado de la retirada retroactiva de tres nóminas, una decisión que el centro considera injustificada y que refleja, a su juicio, la falta de planificación y comunicación por parte de la administración.

Desde la escuela también denuncian un aumento de la carga burocrática, menos recursos para la gestión y una creciente dificultad para cubrir todas las funciones organizativas con los medios actuales. A ello se suma la falta de respuesta por parte de la administración educativa a los correos y solicitudes remitidas por el centro, así como la ausencia de información clara sobre las nuevas órdenes de plantilla.

Ante esta situación, la comunidad educativa reclama soluciones urgentes: desde la mejora de las infraestructuras -con un edificio propio como objetivo histórico- hasta la reversión de los recortes, la reducción de ratios y una mayor autonomía para adaptar la oferta formativa a la demanda real.

Respuesta de Educación

Por su parte, la Conselleria de Educación contestaba a INFORMACIÓN que el número de unidades autorizadas para el centro es el establecido en el arreglo educativo de este curso y que responde al número de alumnos matriculados. En relación con la climatización, la administración señala que existe una instrucción vigente que regula las actuaciones ante temperaturas extremas, permitiendo a los ayuntamientos y a los propios centros solicitar medidas como la instalación de toldos, sistemas de ventilación o ventiladores.

Sin embargo, desde la EOI de Benidorm consideran que estas explicaciones “no son respuestas convincentes”porque no resuelven los problemas estructurales que arrastra el centro desde hace años. “Yo no pido más grupos de idiomas, sino que me dejen organizarlos según las necesidades”, añade la directiva.

Desde el centro educativo persisten en sus reivindicaciones y se adhieren a una nueva perspectiva con el cambio de titular en la Conselleria de Educación que ya les recibió hace unos días para iniciar una comunicación que hasta ahora no ha existido.

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Mientras llega el diálogo, la falta de instalaciones adecuadas, la rigidez en la planificación educativa y los recortes en personal siguen marcando el día a día de una escuela que, pese a la alta demanda, asegura no poder ofrecer un servicio acorde a las necesidades reales de su alumnado.