L´Alfàs vuelve a las aulas del pasado con una semana cultural anclada en la historia del municipio

L´Alfàs aporta estos días educación a través de siglo y medio de historia en el curso de la “XV Semana Cultural l´Alfàs amb História”, una propuesta centrada en la investigación y aportaciones testimoniales para conformar una serie de actos que dan a conocer el desarrollo del municipio en el ámbito educativo. La cita es del 16 al 19 de abril, y pretende difundir el patrimonio histórico y cultural en unas jornadas que forman ya parte del calendario alfasino.

En esta ocasión, la edición de 2026 se presenta bajo el título “Records escolars: l’ensenyament elemental a l’Alfàs del Pi (1836-1970)”, poniendo el foco en la evolución de la educación como uno de los pilares fundamentales en la construcción de la identidad del municipio. La elección de esta temática no es casual, ya que coincide con el centenario de las antiguas Escuelas Nacionales, inauguradas en 1926, un edificio emblemático que durante décadas acogió la formación de generaciones de alfasinos y alfasinas y que hoy, tras su rehabilitación, continúa desempeñando un papel clave como espacio cultural.

La Setmana Cultural, organizada por el Ayuntamiento desde 2012, tiene como objetivo principal investigar y preservar tanto el patrimonio material como el inmaterial de L’Alfàs del Pi. Además, esta celebración se enmarca en una fecha de especial relevancia histórica: el 16 de abril de 1836, día en que se produjo la segregación de la Baronía de Polop y el nacimiento oficial del municipio, un acontecimiento que marcó el inicio de su desarrollo como entidad propia.

En este contexto, la edición de 2026 adquiere un significado especial al situar la educación en el centro del relato histórico. A través de una rigurosa investigación documental y la recopilación de testimonios orales, el proyecto central de esta semana cultural reconstruye la evolución de la enseñanza primariadesde la fundación del municipio hasta la aprobación de la Ley General de Educación de 1970.

Este recorrido permite analizar aspectos clave como la transformación de las infraestructuras educativas, la labor del profesorado, las condiciones del alumnado o cuestiones sociales como el absentismo y la desigualdad de género en el acceso a la educación.

El resultado de este trabajo se materializa en una publicación y un documental que no solo aportan conocimiento histórico, sino que también recuperan vivencias personales, convirtiendo la memoria educativa en un elemento esencial del patrimonio colectivo. La Setmana Cultural se consolida como un espacio de encuentro entre generaciones, donde el pasado se convierte en una herramienta para comprender el presente y proyectar el futuro.

Cien años de las Escoles Velles

El valor simbólico de las antiguas Escuelas Nacionales, hoy Espai Cultural Escoles Velles, cobra especial relevancia en esta edición. “Este edificio, testigo directo de la historia educativa del municipio, representa mucho más que un espacio físico, es un lugar cargado de recuerdos, experiencias y aprendizajes que forman parte de la identidad compartida de la ciudadanía”, ha resaltado el alcalde Vicente Arques en la presentación del evento. El mandatario ha incidido en que su recuperación y transformación en centro cultural han permitido mantener vivo ese legado, reforzando el vínculo entre historia, educacióny cultura.

Uno de los momentos más singulares de esta edición llegará con la intervención del artista Ignacio Lloret Lledó, conocido como Tachi, quien realizará una pintura en directo de gran formato inspirada en el Espai Cultural Escoles Velles con motivo de su centenario. Esta propuesta artística, que podrá seguirse en tiempo real, convierte el proceso creativo en un espectáculo abierto al público, acercando el arte a la ciudadanía de una manera dinámica y participativa. La obra, concebida como un homenaje visual a la memoria educativa del municipio, simboliza la conexión entre pasado y presente, transformando los recuerdos colectivos en expresión artística contemporánea.

El artista alteano Tachi, en plena intervención artística. / INFORMACIÓN

Programa de actividades

Jueves 16 de abril

Presentación del documental y la publicación “Records escolars: l’ensenyament elemental a l’Alfàs del Pi (1836-1970)”, seguida de la conferencia “Del aula al archivo: fuentes para la historia de la educación en l’Alfàs”, a cargo de Naiara Águila Caro.

Viernes 17 de abril

Inauguración de la exposición “Records escolars. Memoria i vida de les Escoles Velles”.

Entrega del Premi L’Alfàs 2026 y homenajes institucionales, entre ellos al IES L’Arabí y a la maestra Concha Devesa Rodríguez.

Durante esta jornada tendrá lugar también la pintura en directo del artista Ignacio Lloret Lledó (Tachi).

Sábado 18 de abril

Taller familiar gratuito y Concierto de Primavera de la Sociedad Musical La Lira, con la participación del trompetista Rubén Simeó, a beneficio de la Fundación CRIS contra el cáncer.

Domingo 19 de abril

Noticias relacionadas

Ruta guiada por el casco urbano centrada en la evolución de la educación en el municipio.