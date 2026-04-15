El Skyline Benidorm Film Festival arranca este sábado en su décimo aniversario con cine, estrenos y grandes nombres

Benidorm vuelve a convertirse en epicentro del cortometraje con el arranque de la décima edición del Skyline Benidorm Film Festival, que comienza este sábado a las 19:00 horas con una gala inaugural marcada por los estrenos, el reconocimiento a figuras destacadas del cine y el encuentro directo con el público.

El Centro Cultural de Benidorm será el escenario de este acto de apertura en el que se entregará el Premio Skyliner al actor Fele Martínez, uno de los rostros más reconocidos del audiovisual español, con una trayectoria que abarca cine, televisión y teatro.

La gala incluirá además el estreno del cortometraje “Quemar al padre”, dirigido por Rafa Piqueras, cuya proyección contará con la presencia de parte del equipo artístico, entre ellos las actrices Empar Ferrer y Mireia Pérez, así como el cartelista Assad Kassab.

Tras esta primera jornada, el festival continuará el domingo con nuevas propuestas que refuerzan el arranque de esta edición especial. Entre ellas destaca la charla-vermú “El actor frente al mar”, un encuentro abierto al público conducido por Carles Francino, que dialogará con Fele Martínez en un formato cercano y participativo.

Ese mismo día, el certamen abrirá también espacio al largometraje con la proyección de “Cel meu infern teu”, del director benidormense Alberto Evangelio, dentro del ciclo “En ocasiones veo largos”. La sesión contará con la presencia de intérpretes como Sandra Cervera, Tania Fortea y Víctor Palmero, este último reconocido con el Premio Lola Gaos.

Programación intensa y México invitado

A partir de ahí, el Skyline desplegará durante toda la semana una programación intensa que incluye secciones oficiales, encuentros con equipos creativos, actividades paralelas y una firme apuesta por la industria audiovisual. En este sentido, el espacio profesional PRISMA volverá a ser uno de los pilares del festival, reuniendo entre el 22 y el 24 de abril a cineastas, productores y programadores en sesiones de networking, presentaciones y encuentros individuales.

La dimensión internacional también tendrá un papel destacado en esta décima edición, con México como país invitado y una programación específica orientada a reforzar los vínculos entre ambas cinematografías, tanto en el ámbito creativo como en el profesional.

El Skyline Benidorm Film Festival alcanza así su décimo aniversario consolidado como una cita clave dentro del circuito de cortometrajes, combinando exhibición, formación, industria y contacto directo con el público. Una propuesta que, durante una semana, transformará la ciudad en un punto de encuentro para creadores, profesionales y amantes del cine.

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Toda la programación, horarios y actividades ya está disponible en la web oficial del festival, que invita a sumergirse en una edición especial que promete convertir Benidorm en el centro del panorama cinematográfico durante estos días.