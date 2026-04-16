Más de 900 policías locales analizan en Altea aciertos y errores en la intervención de la dana en municipios valencianos
El SPPLB organiza una jornada sobre la importancia de la primera respuesta en las catástrofes naturales
“La fuerza de la primera respuesta en las catástrofes naturales” es el epígrafe que reúne este 17 de abril en Altea a más de 900 policías locales de la Comunidad Valenciana, bajo el auspicio del SPPLB. La actividad es una puesta en común para disertar sobre los aciertos y errores en las actuaciones que el cuerpo policial llevó a cabo en los días de la dana que afectó a las poblaciones de Valencia y donde tuvieron un papel esencial de rescate y apoyo a las víctimas.
El Palau Altea se convierte este viernes en centro de debate para estudiar lo qué sucedió durante esas jornadas, la relevancia de los primeros auxilios y cómo repercutió que la policía local fuera la primera en acudir a las poblaciones damnificadas.
Para ello se ha concretado una programación desde las 9:00 horas con la ponencia titulada “En primera persona. El profesional versus a la persona, en la emergencia”; a las 11:15 se desarrollará la denominada “Cooperación Policial Intermunicipal: el apoyo de las Policías Locales ajenas a las zonas damnificadas”.
Clausura de Pérez Llorca
A las 12:15 continuarán las intervenciones con “Retos de la respuesta conjunta: cooperación UME-Bomberos en grandes catástrofes”. A las 12:55 se dará paso a la nominada “El peso del uniforme: gestión del trauma tras el impacto de la dana”.
A continuación está previsto que el presidente de la Generalitat Valenciana, Juanfran Pérez Llorca, clausure el encuentro para proceder después a un homenaje a las víctimas configurado todo ello bajo el lema “Cuando el agua lo borra todo, la solidaridad escribe el futuro”.
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