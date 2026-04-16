Benidorm se convierte en capital internacional de la poesía con el VII Festival FIPBECO 2026

El municipio de Benidorm vuelve a situarse en el mapa cultural internacional con la celebración del VII Festival Internacional de Poesía “Benidorm y Costa Blanca"(FIPBECO 2026), que tendrá lugar el 16 y 17 de abril en el centro municipal El Torrejó.

El encuentro, organizado por el Liceo Poético de Benidorm con la colaboración del Ayuntamiento, reunirá a una veintena de poetas de diferentes nacionalidades en dos jornadas de recitales que comenzarán a las 18:00 horas en la quinta planta del edificio municipal.

El festival, dirigido por Annabel Villar y Julio Pavanetti, combina la palabra poética con la música en directo gracias a la participación de los músicos Eduardo Castro y Carlos E. Muñoz Clavijo, que acompañarán las intervenciones de los autores, aportando un componente artístico añadido a las sesiones.

Creación literaria contemporánea

Durante el evento, un total de 20 poetas procedentes de distintos países compartirán sus obras en un formato abierto y diverso, consolidando este festival como un punto de encuentro internacional para la creación literaria contemporánea.

Entre los participantes se encuentran Alicja Kuberska, Alina Galas, Ángel Rebollar, Beatriz G. Ramírez, Cézar Viziniuk, Francisco Domínguez, Francisco Illán, Gabriel Chávez, Gloria Lafuente, Ángela Alonso, Guillermo del Pino, Janine Troutman, Joaquín Juan Penalva, José Antonio Ávila, José Martínez, Krzystof Galas, Manuela Martínez, Nieves Viesca, Pilar de Juan y Yovanny Ferrer.

El festival, que cuenta ya con siete ediciones, se ha consolidado como una cita cultural destacada en el calendario de Benidorm, promoviendo el intercambio artístico y la difusión de la poesía como forma de expresión universal.

Desde la organización se ha destacado el carácter abierto y multicultural del certamen, que busca acercar la poesía al público y fomentar el diálogo entre creadores de diferentes países y estilos literarios.

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Con esta nueva edición, FIPBECO reafirma su vocación de encuentro internacional y su papel como plataforma para la difusión de la poesía contemporánea en la Costa Blanca.