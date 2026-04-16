Benidorm inicia una obra de urgencia en el Paseo de la Carretera para garantizar el suministro eléctrico en verano

El Ayuntamiento de Benidorm iniciará el próximo lunes 20 de abril una obra de urgencia en el Paseo de la Carretera con el objetivo de reforzar el suministro eléctrico de la zona centro y evitar posibles averías o cortes durante el verano, periodo de máxima demanda energética en la ciudad.

El concejal de Espacio Público, Francis Muñoz, ha explicado que la actuación responde a una alerta emitida por la compañía suministradora ante el riesgo de rotura de una línea eléctrica clave que abastece al propio Paseo de la Carretera y al entorno del Castillo. Según ha detallado, la intervención se ha considerado prioritaria para prevenir incidencias en plena temporada turística.

Muñoz ha señalado que la obra se aplazó hasta después de Semana Santa debido a la elevada afluencia de visitantes en esas fechas, aunque ha subrayado que ahora es imprescindible acometerla con urgencia para garantizar que esté finalizada antes del inicio del verano, incluso si surgen imprevistos durante su ejecución.

Cada 50 metros

La intervención afectará a un tramo de aproximadamente 200 metros lineales del Paseo de la Carretera, concretamente en el margen derecho en sentido Parque de Elche. Para reducir al máximo las molestias a residentes y comercios, los trabajos se han planificado en cuatro fases de unos 50 metros cada una, permitiendo mantener en todo momento el acceso a viviendas y establecimientos.

Además, el Ayuntamiento ha establecido medidas organizativas para minimizar el impacto en la actividad diaria de la zona, respetando los horarios de carga y descarga a primera hora de la mañana y coordinando el desarrollo de la obra con los comerciantes del entorno.

Comprensión de los comerciantes

El concejal ha trasladado personalmente la información a los comerciantes junto al responsable de Comercio, Javier Jordá, explicando el calendario previsto y el motivo de la actuación. En este sentido, ha pedido comprensión y colaboración durante el periodo de obras.

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“Sabemos que se trata de una intervención incómoda, pero necesaria. Es una obra vital para garantizar el suministro en la zona centro, y sus principales beneficiarios serán precisamente los vecinos y comerciantes que la van a soportar durante su ejecución”, ha destacado Muñoz.