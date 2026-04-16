Benidorm celebra las VI Jornadas del Atún a través de 15 restaurantes

Benidorm vuelve a mirar al mar a través de su cocina. Desde hoy, viernes 17 de abril, y hasta el próximo 26 de abril, la ciudad celebra las VI Jornadas del Atún de Benidorm, una propuesta gastronómica que reúne a 15 restaurantes con elaboraciones centradas en el atún rojo y con una idea muy clara: reforzar la asociación entre este producto y la identidad histórica de la ciudad.

La iniciativa, organizada por Abreca y el Ajuntament de Benidorm, invita a vecinos y visitantes a recorrer distintos locales del municipio para descubrir cómo cada establecimiento interpreta un ingrediente que forma parte de la memoria local. Porque Benidorm, mucho antes de convertirse en referencia turística internacional, fue también tierra de pescadores y almadraberos.

La propuesta gastronómica reúne a 15 restaurantes con elaboraciones centradas en el atún rojo / Ana Carmona Fotografa

Esa conexión no es menor. La almadraba de Benidorm tuvo una relevancia social destacada en la historia de la ciudad, y el prestigio de sus arráeces, expertos en el arte de la captura del atún, hizo que el nombre del municipio quedara ligado durante generaciones a esta actividad. De ahí que estas jornadas quieran recuperar esa huella marinera y convertirla en una experiencia gastronómica contemporánea.

Uno de los rasgos más atractivos del certamen es su formato abierto. Los restaurantes participantes han tenido libertad para escoger el tipo de propuesta que querían ofrecer: tapas, menús completos o platos individuales, siempre con una condición imprescindible, que el protagonista sea el atún rojo. Esa flexibilidad se refleja también en los precios, que se mueven entre los 3,50 euros de la opción más económica y los 45 euros de algunos de los menús más completos.

Hay menús cerrados pensados como experiencia completa y otros establecimientos apuestan por cartas más abiertas / Ana Carmona Fotografa

El recorrido permite encontrar propuestas muy diferentes. Hay menús cerrados pensados como experiencia completa y otros establecimientos apuestan por cartas más abiertas, con tapas y platos para compartir o degustar de forma más informal.

También destaca la variedad de enfoques culinarios. El atún rojo aparece en versiones como tataki, tartar, ventresca, lomo a la brasa, ceviche, arroz, paella, fideuá o marmitako, e incluso en recetas más creativas que mezclan tradición local con influencias internacionales. Esa amplitud convierte las jornadas en una especie de mapa del sabor en el que cada local propone una lectura distinta del mismo producto.

Los participantes

Entre los participantes figuran Aruba Gastrolounge, Club Náutico de Benidorm, Conbrassa, El Mesón, Restaurante El Esturión, Restaurante Jardín Mediterráneo, La Arrocería de la Mejillonera, La Cava Aragonesa, Restaurante La Fava, Restaurante La Pinta Beach, Bar Mal Pas, Malaspina, Marisquería El Puerto, Pinocchio Playa y Sinatra’s Centro Diverso.

Benidorm pone en valor una raíz propia que va mucho más allá del reclamo turístico / Ana Carmona Fotografa

Con estas jornadas, Benidorm suma una nueva cita a su calendario gastronómico y lo hace poniendo en valor una raíz propia que va mucho más allá del reclamo turístico. Durante diez días, el atún rojo se convierte en hilo conductor de una propuesta que une cocina, historia y territorio. Toda la información adicional, así como el mapa digital de los locales participantes, puede consultarse en la web de Visit Benidorm y en las Oficinas de Turismo.