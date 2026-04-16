El Certamen Internacional de Bandas de Música “Vila d’Altea” abre inscripciones para su 51ª edición con un homenaje a Esplá y Falla

La Sociedad Filarmónica Alteanense (SFA) ha abierto el plazo de inscripción para la 51ª edición del Certamen Internacional de Bandas de Música “Vila d’Altea” (CIMALTEA), una de las citas más consolidadas del panorama bandístico internacional. La convocatoria, que ya ha despertado un notable interés entre formaciones musicales, permanecerá abierta hasta el 15 de mayo de 2026.

El certamen, que se celebrará el 5 de diciembre en el Palau Altea Centre d’Arts, seleccionará a tres bandas sinfónicas para competir en la Sección “Filharmònica”, reservada en los años pares a agrupaciones de entre 70 y 110 intérpretes, principalmente de viento y percusión.

En esta edición, la organización del CIMALTEA pretende destacar el legado y la contribución al desarrollo cultural y musical de los compositores Óscar Esplá y Manuel de Falla. Y es por ello que el certamen “tendrá un marcado carácter conmemorativo al rendir homenaje al 50 aniversario del fallecimiento de Esplá y al 150 aniversario del nacimiento de Falla, dos figuras fundamentales de la música española con proyección internacional”, según ha indicado este jueves el presidente de la SFA, Francisco Alvado, durante el anuncio del inicio del periodo de inscripción para participar en este concurso.

Fomento del diálogo cultural y artístico a través de la música

Alvado ha destacado que el objetivo del certamen “es fomentar el diálogo cultural y artístico a través de la música, promoviendo el intercambio de conocimientos y la convivencia entre agrupaciones de distintas procedencias”. En este sentido, el CIMALTEA se consolida “como un espacio de encuentro internacional para músicos, directores y compositores, además de una plataforma para impulsar la proyección de nuevas propuestas artísticas”, ha aseverado.

Altea, que ha hecho de la cultura y especialmente de la música una de sus señas de identidad, encuentra en este certamen uno de sus principales exponentes. No en vano, según indica Francisco Alvado, “el CIMALTEA se ha consolidado como una plataforma de referencia que combina tradición, formación y proyección internacional, integrándose en un amplio tejido de actividades culturales, educativas y sociales”.

Una obra obligada de Jesús Santandreu y 10.000 euros en premios

El presidente de la SFA ha indicado que las bases establecen que las bandas seleccionadas “deberán interpretar tres obras: una pieza breve de presentación no puntuable, la obra obligada Sexta Essentia - Symphonic Work for Wind Ensemble, del compositor Jesús Santandreu (Carcaixent, 1970) y una obra de libre elección, preferiblemente escrita para banda”. Después de cada actuación, “las bandas serán evaluadas por un jurado compuesto por tres músicos de reconocido prestigio, que valorarán aspectos como afinación, técnica, sonoridad e interpretación, con calificaciones públicas e inapelables”.

En cuanto a los premios, Francisco Alvado ha anunciado que se concederán Primer, Segundo y Tercer galardón según la puntuación obtenida. La banda ganadora, “siempre que supere los 250 puntos, recibirá la Mención de Honor, el Trofeu Societat Filharmònica Alteanense y el Premi Vila d’Altea dotado con 5.000 euros, mientras que las otras dos formaciones recibirán 2.500 euros por su participación además de ayudas para desplazamiento y alojamiento en caso necesario”.

El certamen también contempla reconocimientos especiales como el “Corbatí d’Or” para bandas que logren tres victorias, la “Batuta d’Or” para directores con tres primeros premios, un galardón al mejor solista y el premio “Visibilízate”, impulsado por la Fundació Sanganxa, que distinguirá a jóvenes talentos emergentes.

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Por último, Francisco Alvado ha reflejado que “el Certamen Internacional de Bandas de Música ‘Vila d’Altea’ ha reunido a lo largo de su trayectoria a 206 sociedades musicales de cuatro continentes, con más de 20.500 músicos participantes, cerca de 146.000 asistentes y un total de 680 obras interpretadas, consolidándose como un referente internacional y una auténtica celebración de la música como elemento de cohesión social”.