A Finestrat le queda menos para unir el casco histórico con el Castell

El Ayuntamiento de Finestrat ha vivido una jornada clave con la instalación de la pasarela que conectará el futuro ascensor con la zona alta del casco histórico, conocida como “El Castell”.

La estructura, de 27 metros de longitud, 3,20 metros de ancho y un peso de 12 toneladas, ha sido colocada mediante una compleja operación técnica que ha requerido el uso de dos grúas de gran tonelaje y una planificación milimétrica.

Durante el izado, que se ha realizado en una sola pieza desde la Plaça de la Unió Europea, se llevaron a cabo cinco maniobras diferenciadas: descarga, aproximación a la grúa principal, elevación coordinada con grúa auxiliar, posicionamiento inicial y colocación final. Todo el proceso se desarrolló bajo estrictas medidas de seguridad, incluyendo simulaciones previas de carga.

La previsión es que la obra esté finalizada el próximo verano. / INFORMACIÓN

Atractivo turístico

La alcaldesa, Nati Algado, destacó la importancia de esta actuación:“Hoy damos un paso decisivo en la obra del ascensor. Esta pasarela permitirá mejorar la accesibilidad y facilitar la visita a uno de los espacios más emblemáticos del municipio, reforzando además el atractivo turístico de Finestrat”.

El nuevo elevador unirá la Plaça de la Unió Europea, donde se ubica la Casa de la Cultura, con la parte alta del casco antiguo, donde se encuentra la Ermita del Santo Cristo del Remedio. Tendrá capacidad para 13 personas y su puesta en marcha está prevista para este verano.

Este proyecto, considerado uno de los más emblemáticos del municipio, cuenta con una inversión total de 679.268,89 euros. De esta cantidad, 300.000 euros proceden de los fondos europeos Next Generation EU, en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia y los Planes de Sostenibilidad Turística en Destino, mientras que el resto ha sido financiado por el propio Ayuntamiento.

La alcaldesa también agradeció la labor de la Policía Local por el dispositivo especial que permitió el traslado de la pasarela sin incidencias de tráfico, así como el trabajo de los equipos técnicos y empresas implicadas, entre ellas BECSA y Carpimer.

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Con esta actuación, Finestrat avanza en su apuesta por la accesibilidad, la puesta en valor del patrimonio y la revitalización de su casco histórico.