La Vila se suma a la Red antiocupación: unanimidad en el pleno para unirse a la propuesta de la FVMP contra el allanamiento ilegal

El municipio ha decidido el jueves, en el curso de la sesión plenaria ordinaria reforzar su postura frente a la ocupación ilegal de viviendas en una votación -casi ocasional- en la que han coincidido todos los grupos. De este modo, el Ayuntamiento se integra en la Red MAO de la Federación Valenciana de Municipios y Provincias (FVMP) para mejorar la coordinación y la respuesta municipal ante este fenómeno.

La Vila Joiosa no aporta datos cuantificados de los pisos ocupados actualmente, pero en los últimos años ha efectuado intervenciones en la calle Xarquet y también en Dr. Fleming, algunas de ellas propiedad de entidades bancarias, para desalojar a los ocupantes ilegales.

A día de hoy, la incorporación a esta red supone la integración de la localidad en un espacio de colaboración entre entidades locales que comparten la creciente preocupación por la ocupación ilegal de viviendas. El objetivo de la Red MAO es generar sinergias entre ayuntamientos, compartir experiencias, coordinar estrategias y establecer un foro permanente de análisis que permita mejorar la respuesta desde el ámbito municipal ante este fenómeno, a base de lo que destacan en sus postulados.

Actuar más rápido

Desde el equipo de gobierno destacan que esta iniciativa cobra especial relevancia ante las limitaciones que presenta la normativa actual, que en muchos casos dificulta una actuación rápida y eficaz por parte de las administraciones locales.

El concejal de Seguridad Ciudadana, Jaime Santamaría, ha subrayado durante la sesión plenaria el impacto social de este problema. Según ha explicado la ocupación ilegal no solo genera alarma entre los vecinos, sino que también provoca conflictos de convivencia, deterioro de los entornos urbanos y una presión añadida sobre los servicios públicos y los cuerpos de seguridad.

Los datos aportados por la FVMP que ha manejado el PP en el pleno sitúan a la Comunidad Valenciana como la tercera autonomía con mayor número de casos de ocupación en España. Un ejemplo significativo es el de la Entidad Valenciana de Vivienda y Suelo, que cuenta con cerca de 2.000 viviendas públicas ocupadas ilegalmente, lo que impide su adjudicación a familias en situación de vulnerabilidad que cumplen con los requisitos legales establecidos, según el argumentario expuesto en la sesión.

Cambio de ordenanza

Además de esta importante decisión en materia de seguridad, el Pleno ha abordado otros asuntos relevantes para la gestión municipal. Entre ellos, destaca la aprobación de la modificación de la ordenanza municipal de protección del paisaje urbano, que regula aspectos como las terrazas y los elementos publicitarios. Esta iniciativa ha salido adelante con los votos favorables del equipo de gobierno (PP y Gent per La Vila) y la abstención de PSOE y Compromís.

La concejal de Comercio, Industria y Turismo, Rosa Llorca, ha defendido esta actualización normativa como una herramienta fundamental para mantener el equilibrio entre la actividad económica, la convivencia ciudadana y la calidad del espacio público. La modificación afecta a un total de 21 artículos y responde, según ha reseñado, a la experiencia acumulada en la aplicación de la ordenanza y al diálogo constante con los sectores implicados.

Llorca ha explicado que esta es la segunda revisión que se realiza de la normativa durante el actual mandato, lo que demuestra” la voluntad del equipo de gobierno de adaptar las regulaciones a la realidad cambiante del municipio”. Y ha asegurado que prima el proceso de escucha activa con comerciantes y empresarios, que ha permitido identificar necesidades concretas y ajustar la ordenanza con un enfoque más práctico y eficaz.

En otro orden de asuntos, el Pleno ha aprobado por unanimidad la modificación de los estatutos de la Comunidad de Usuarios de Vertidos Villajoyosa-Orxeta, una decisión que permitirá la integración de los municipios de Benidorm y Finestrat en este organismo. Esta medida refuerza la cooperación intermunicipal en la gestión de recursos hídricos y saneamiento, un ámbito clave para la sostenibilidad y el desarrollo territorial.

Proveedores a 25 días

Asimismo, se aprobaron también por unanimidad dos modificaciones presupuestarias correspondientes al Organismo Autónomo Local Centro Municipal de Asistencia de la Residencia Santa Marta y a la Fundación Pública Parra Conca. Estas modificaciones permitirán incorporar el remanente de tesorería y garantizar el correcto funcionamiento de ambos servicios.

El Pleno también dio luz verde a una moción presentada por Vox, con el apoyo de PP y Gent per La Vila, para instar al Gobierno de España a adoptar medidas urgentes que reduzcan el impacto del incremento del precio del gasóleo en el sector primario. Por el contrario, otras dos mociones del mismo grupo -relacionadas con el estacionamiento regulado y la regularización masiva -no han prosperado.

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En el apartado económico, el concejal de Hacienda, Paco Pérez Buigues, ha informado sobre el periodo medio de pago a proveedores, que se sitúa en 25,93 días. Esta cifra, según explicaba se encuentra dentro de los límites establecidos por la legislación vigente, lo que refleja una gestión económica ajustada y responsable por parte del consistorio.