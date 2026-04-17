El mirador del Gran Hotel Bali superará los 2 millones de visitantes en 2027, año de su 25 aniversario

El mirador del Gran Hotel Bali, el edificio hotelero más alto de Europa, se ha consolidado como uno de los principales atractivos turísticos de Benidorm y superará los 2 millones de visitantes coincidiendo con su 25 aniversario, que se celebrará en 2027, según estimaciones basadas en el flujo medio de visitantes a lo largo de su trayectoria, una cifra que equivale a más de 30 veces la población de Benidorm.

Ubicado en las plantas más altas del hotel, a más de 180 metros de altura, el mirador ofrece una experiencia única con vistas panorámicas de 360º, donde el Mediterráneo se convierte en protagonista absoluto. Desde este punto privilegiado, el visitante puede contemplar gran parte de la Marina Baixa y su entorno, con vistas que alcanzan enclaves como Calpe, Altea o Villajoyosa, así como perfiles naturales emblemáticos como Aitana, el Puig Campana, la Serra Gelada o la Serra de Bèrnia. En días despejados, la panorámica se extiende hasta Alicante, la playa de San Juan e incluso la isla de Tabarca.

Esta combinación de mar, montaña y cielo convierte la visita en una experiencia emocional, donde cada instante ofrece una perspectiva distinta de la Costa Blanca, especialmente al amanecer y al atardecer.

Además de su valor turístico, el mirador se ha consolidado como un espacio singular para la celebración de eventos, acogiendo cócteles, bodas y actos exclusivos, así como citas deportivas y singulares como la tradicional Subida Vertical al Gran Hotel Bali o competiciones de salto BASE, que refuerzan su carácter único a nivel internacional.

A lo largo de estos años, el mirador ha recibido visitantes de múltiples nacionalidades, consolidándose como un icono turístico de la ciudad y un valor añadido diferencial dentro de la oferta del destino.

El hotel continuará impulsando nuevas iniciativas para seguir posicionando el mirador como una de las experiencias más emblemáticas del Mediterráneo.

“El mirador del Gran Hotel Bali no es solo una visita, es un recuerdo que se llevan millones de personas tras su paso por Benidorm. A lo largo de estos años, ese recuerdo ha viajado por muchísimos países, formando parte de la experiencia de quienes han conocido nuestro destino”, ha señalado Jerónimo Llinares.