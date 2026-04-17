El PSOE pide que se frene la “degradación” del Palau d´Esports L´Illa de Benidorm

El Palau d´Esports de Benidorm vuelve a ser objeto de crítica por el Grupo Municipal Socialista que pide un plan de mantenimiento ante el cúmulo de desperfectos que presenta el edificio. La oposición municipal lo tacha de “progresivo deterioro” y acusan al PP de que estas instalaciones sufran de “un abandono absoluto” y que requiere urgentes medidas para revertir la situación.

El edil socialista Toni López califica de “vergonzoso” el estado del recinto y presenta una larga lista de deficiencias que incluyen aseos averiados, techos y ventanas rotas así como placas solares inutilizadas o elementos oxidados, más canalones sin reparar.

“Es inadmisible que una ciudad que presume de ser referente turístico mantenga sus infraestructuras deportivas en este estado. Hasta el sistema de cámaras de seguridad no funciona”, ha afirmado López.

Ante esta situación, desde las filas socialistas han planteado propuestas concretas para frenar la degradación del Palau. Para ello solicitan al PP diseñar un plan de mantenimiento integral y, además, que destine personal municipal para realizar a diario las reparaciones necesarias en el recinto. “No vale de nada comprar nuevos equipos o anunciar reparaciones millonarias si luego no hay nadie que cuide las instalaciones día a día. La falta de previsión del PP nos sale muy cara a todos los benidormenses”, ha remarcado.

Desperfectos que denuncia el Grupo Municipal Socialista. / INFORMACIÓN

También la piscina

Asimismo han reclamado que el Ayuntamiento extreme la vigilancia de las instalaciones a la hora de celebrar eventos de toda índole para que los desperfectos que se ocasionen sean reparados por los promotores y no tenga que hacerse cargo el Ayuntamiento, como ha pasado recientemente con las canastas de baloncesto.

Capítulo aparte en este relato ha merecido la piscina con una deshumectadora que lleva más de un año averiada, según denuncia el grupo. Según López las previsiones del Gobierno para sustituirla se han alargado en el tiempo y los usuarios “sufren las consecuencias a diario”.

Noticias relacionadas

Mientras tanto se adoptan medidas provisionales como “obligar a abrir las ventanas continuamente para ventilar y eso no es una solución, es un parche que afecta directamente al confort térmico y a la calidad ambiental del recinto. Es un ejemplo más de la política de parches del alcalde Toni Pérez: esperar a que las cosas se rompan del todo para actuar, en lugar de mantener lo que tenemos”, ha censurado.