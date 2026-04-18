Detenido en Benidorm por fingir el robo de su móvil para cobrar del seguro

Agentes de la Policía Nacional han detenido en la ciudad alicantina de Benidorm a un varón de 53 años de edad que había denunciado el robo de su teléfono móvil mediante violencia o intimidación, cuando en realidad los hechos no habían ocurrido de tal modo, con el fin de reclamar a su seguro una indemnización que le repusiera el bien denunciado.

Agentes del Grupo IV de la Comisaría de Benidorm han llevado a cabo la detención de una persona que había denunciado haber sido víctima del robo de su teléfono móvil, cuando en realidad no se habían producido tales hechos.

En la denuncia, la supuesta víctima manifestaba que había sido asaltado por un varón quien, “a punta de navaja”, le había sustraído su teléfono móvil de alta gama, el cual valoraba en 1.379 euros. Tras interponer la denuncia, la víctima reclamó a su seguro una indemnización por tales hechos, al tener una póliza que le cubría este tipo de robos.

Los agentes encargados del caso iniciaron las pesquisas relativas a lo denunciado con el fin de esclarecer los hechos, citando al denunciante, entre otras cosas, para ampliar información en las dependencias de Policía Judicial de la comisaría que pudieran dar luz a la investigación abierta.

El teléfono, "en casa de un conocido"

Allí, el denunciante manifestó que los hechos no habían ocurrido de tal manera, sino que el terminal telefónico se lo había dejado olvidado en casa de un conocido, quien posteriormente se lo entregó. A pesar de haber recuperado el teléfono denunciado y tenerlo ya en su poder, tramitó la reclamación al seguro, lo que conllevaba la comisión de un nuevo delito —estafa en grado de tentativa— a sumar al de simulación de delito.

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Por todo ello, junto con otras averiguaciones que los investigadores añadieron a la investigación, los agentes encargados del caso le detuvieron como presunto autor de un delito de simulación de delito y otro de estafa en grado de tentativa.