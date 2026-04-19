Rescatada una escaladora herida en el Puig Campana
La mujer sufrió lesiones en ambos tobillos tras caer mientras ascendía la vía Julia en Finestrat
Una escaladora resultó herida ayer sábado, tras sufrir una caída mientras ascendía la vía Julia del Puig Campana, en el término municipal de Finestrat.
Según informaron fuentes del operativo, la mujer formaba parte de una cordada de tres personas y se encontraba a la altura del tercer largo cuando cayó, golpeándose en los pies y sufriendo lesiones en ambos tobillos.
Sus compañeros lograron descenderla hasta la segunda reunión, donde permaneció a la espera de los equipos de rescate. La intervención presentó cierta complejidad técnica debido a la necesidad de realizar una maniobra de grúa de gran longitud, además de la presencia de árboles en la zona y la coincidencia con otros escaladores en la vía.
Finalmente, los efectivos consiguieron trasladar a la herida hasta el helicóptero, que la trasladaron a la helisuperficie de Finestrat. Desde allí fue transferida a un recurso sanitario para su valoración y atención médica. El aviso al Consorcio Provincial de Bomberos de Alicante se recibió a las 13:37 horas y el operativo finalizó a las 14:58 horas.
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