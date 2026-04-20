“Anem al Merc-Art” llena de creatividad el Mercat de La Vila con arte hecho por bebés
Más de 200 niños y niñas participan en esta original exposición que podrá visitarse hasta el 16 de mayo
La exposición “Anem al Merc-Art” ya se puede visitar en el Mercat de La Vila Joiosa, donde permanecerá abierta al público hasta el próximo 16 de mayo. Este proyecto de “BEBE-ART”, impulsado por la Concejalía de Cultura dentro de la XI edición de Cultura Pasito a Pasito, reúne obras creadas por niños y niñas de apenas dos años a partir de alimentos cotidianos.
La inauguración, celebrada este sábado en la plaza del Mercat, contó con la presencia de autoridades locales, artistas y familias, además de los pequeños participantes. La muestra, que integra arte y alimentación, permite a los más pequeños experimentar con productos de su entorno y descubrir su transformación, conectando sus creaciones con el espacio real del mercado.
Más de 200 escolares de distintos centros educativos del municipio han participado en esta iniciativa, coordinada por la artista local Ángela Gordero, que busca estimular la creatividad desde la primera infancia. La apertura incluyó además el espectáculo “Cuentos Cantados”, una propuesta escénica diseñada especialmente para bebés.
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