Benidorm implantará una plataforma digital para la gestión y alerta de emergencias climáticas

La Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Benidorm ha aprobado este lunes la adjudicación del contrato para la implantación de una plataforma digital destinada a la gestión y comunicación de emergencias en la ciudad. El servicio ha sido adjudicado a la empresa NEO 200 SL por un importe de 125.488,63 euros, en el marco del Plan de Sostenibilidad Turística en Destino 2023 ‘Verde Benidorm’, financiado con fondos europeos Next Generation EU.

Esta actuación se integra dentro del Eje 3, denominado ‘Transición digital’, y tiene como finalidad reforzar la capacidad de respuesta del municipio ante fenómenos climáticos adversos mediante el uso de tecnología avanzada.

Eventos climáticos extremos

La concejala de Contratación y Fondos Europeos, Aida García Mayor, ha señalado que el principal objetivo de esta iniciativa es “centralizar en una única plataforma digital toda la información relativa a la gestión de eventos climáticos extremos”, además de habilitar un sistema de alerta temprana tanto para residentes como para turistas.

Con la implantación de esta herramienta, el Ayuntamiento busca mejorar la resiliencia de Benidorm frente a situaciones de riesgo, facilitando no solo la prevención, sino también una respuesta más ágil y eficaz ante emergencias. En este sentido, la plataforma permitirá recopilar y monitorizar datos en tiempo real, evaluar riesgos, identificar zonas vulnerables y anticipar posibles escenarios de afectación según el tipo de fenómeno climático.

El sistema también incorporará mecanismos para la activación y automatización de protocolos de actuación, tanto preventivos como reactivos, adaptados a cada tipo de evento. Todo ello contribuirá a minimizar los riesgos y reducir el impacto de episodios extremos, mejorando la capacidad de recuperación de la ciudad tras situaciones adversas.

Adaptación a necesidades de Benidorm

El plazo de ejecución del contrato será de dos meses, a los que se suman otros dos meses adicionales de soporte técnico ofrecidos por la empresa adjudicataria dentro de su propuesta. Durante este periodo se desarrollará e implantará la plataforma, garantizando su correcto funcionamiento y adaptación a las necesidades específicas del municipio.

En cuanto al proceso de adjudicación, se ha realizado mediante procedimiento abierto simplificado, al que concurrieron dos empresas. La oferta de NEO 200 SL fue la mejor valorada por los técnicos municipales, obteniendo la máxima puntuación, con un total de 100 puntos, frente a los 51,48 puntos alcanzados por la segunda propuesta.

Dieciséis actuaciones

Este proyecto forma parte del plan ‘Verde Benidorm’, uno de los doce incluidos en el Plan Nacional de Turismo 2023, que cuenta con una financiación global de 5,5 millones de euros procedentes de los fondos Next Generation. El programa contempla la ejecución de 16 actuaciones orientadas a avanzar hacia un modelo turístico más sostenible, digital y eficiente, con medidas enfocadas a la lucha contra el cambio climático, la mejora energética y la protección del entorno.

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El plan se estructura en cuatro grandes ejes: transición verde, mejora de la eficiencia energética, transición digital y competitividad, consolidando así la estrategia de Benidorm para reforzar su posicionamiento como destino turístico innovador, seguro y adaptado a los retos del futuro.