Benidorm solicita 386.000 euros para impulsar el empleo femenino con el programa LABORA Dona

El Ayuntamiento de Benidorm, a través de la Concejalía de Empleo y Desarrollo Local, ha solicitado una subvención de 386.051,65 euros para la contratación temporal de mujeres desempleadas en el marco del programa autonómico ‘LABORA Dona’. Esta iniciativa tiene como objetivo reforzar la empleabilidad femenina mediante la adquisición de experiencia laboral en entornos reales de trabajo. El objeto de la dinámica se centrará principalmente en el segmento de mayores de 45 años que es el más afectado por la falta de empleo.

La concejala del área, Mónica Gómez, ha señalado que esta acción se enmarca en la estrategia municipal de fomento del empleo dirigida a los colectivos con mayores tasas de paro. En este sentido, ha destacado que el programa prioriza a mujeres mayores de 45 años, un segmento especialmente vulnerable, con el fin de facilitar su reincorporación al mercado laboral.

El programa está financiado con fondos del Servicio Público de Empleo Estatal y promovido por la Generalitat Valenciana, a través del Servicio Valenciano de Empleo y Formación (LABORA), con una dotación global de 12,25 millones de euros para toda la Comunitat Valenciana.

Atención al público

El número de beneficiarias en Benidorm dependerá de la cuantía finalmente concedida, ya que la subvención cubrirá los costes salariales y las cotizaciones a la Seguridad Social de las participantes. Las mujeres contratadas desarrollarán su labor en puestos de atención al público en diferentes dependencias municipales.

Gómez ha subrayado la importancia de este tipo de programas para dinamizar el mercado laboral y ofrecer oportunidades reales de inserción, especialmente en un contexto económico incierto. Asimismo, ha destacado que estos contratos no solo aportarán estabilidad durante diez meses, sino que también permitirán a las participantes mejorar su perfil profesional y aumentar sus opciones de empleo futuro.

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Por último, la edil ha recordado que, a diferencia de convocatorias anteriores como ‘EMDONA’, limitadas a municipios de menor tamaño, el programa ‘LABORA Dona’ se amplía en 2026 a todas las localidades de la Comunitat Valenciana, lo que permite por primera vez la participación del Ayuntamiento de Benidorm.