Fele Martínez, una cápsula del tiempo y estreno mundial: el Skyline Benidorm Film Festival en marcha

El auditorio Rafael Doménech Pardo del Centro Cultural de Benidorm acogió este fin de semana la gala inaugural de la décima edición del Skyline Benidorm Film Festival, una cita marcada por el simbolismo de su aniversario y por una programación que combina homenaje, estreno y proyección de futuro. El acto sirvió para dar inicio a una semana dedicada al cortometraje y para rendir tributo al actor alicantino Fele Martínez, galardonado con el premio ‘Skyliner’ por su trayectoria.

La gala, conducida por Ana Conca y Sergio Villanueva, con acompañamiento musical de Aroa Blanco al piano, reunió a numeroso público y representantes institucionales en un ambiente festivo. El décimo aniversario tuvo uno de sus momentos más destacados en la entrega del premio ‘Skyliner’ a Fele Martínez, quien recibió el reconocimiento visiblemente emocionado.

Fele Martínez, pasión

El actor agradeció el cariño del festival y puso en valor la importancia de este tipo de certámenes como punto de partida para la industria audiovisual. Con más de tres décadas de carrera, Martínez reivindicó su pasión por la interpretación y el papel que ha jugado el cine en su vida personal y profesional.

También el concejal de Cultura, Jaime Jesús Pérez, quiso darle énfasis durante la gala, a la consolidación de un festival que, tras diez años de recorrido, se ha convertido en un referente nacional,subrayando además el récord de participación alcanzado en esta edición, con cientos de cortometrajes, guiones y proyectos presentados.

Cercanía entre público y artistas

La celebración del aniversario continuó con un gesto simbólico: el equipo del festival, junto al premiado y el público, sopló las velas de una gran tarta conmemorativa, en un ambiente cercano que reflejó la evolución del Skyline desde sus inicios hasta su consolidación actual. Esta disponibilidad de acercamiento entre público, aspirantes y profesionales del sector es precisamente punta de lanza de un encuentro para amantes del cine.

Organizadoras y participantes en el décimo aniversario del certamen benidormense. / INFORMACIÓN

“Quemar al padre”

Otro de los momentos clave de la noche fue el estreno en primicia mundial del cortometraje “Quemar al padre”, dirigido por Rafa Piqueras. La proyección, que contó con la presencia de parte del equipo artístico, fue recibida con entusiasmo por el público, que respondió con aplausos a esta propuesta cargada de humor y personalidad, llamada a recorrer el circuito internacional de festivales.

La cápsula

Más allá de la celebración, la gala también dejó espacio para mirar al futuro con la presentación de una original cápsula del tiempo. Una iniciativa en la que los asistentes pueden depositar mensajes y deseos que no se abrirán hasta dentro de diez años, coincidiendo con la vigésima edición del festival, reforzando así el vínculo entre el presente y el futuro del Skyline.

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Con este arranque, el Skyline Benidorm Film Festival inicia una intensa semana de cine con proyecciones, actividades formativas y encuentros profesionales, consolidando su papel como punto de encuentro para creadores, industria y público, y reafirmando su compromiso con el impulso del cortometraje.