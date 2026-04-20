La Feria del Libro de Guadalajara descarta el cartel ganador de los diseñadores alicantinos por “similitudes” con la obra de un autor italiano

El cartel ganador de la Feria del Libro de Guadalajara ha sido rechazado por el Ayuntamiento de la capital arriacense tras una denuncia formulada por un ciudadano que acusaba de presunto plagio de la obra del diseñador italiano Guido Scarabattolo. Los alicantinos Raúl Barceló y Marco Santapau han tenido que renunciar así al premio de 800 euros y han emitido una carta a los organizadores del evento para negar que hayan realizado una copia del cartel.

Referencia, pero no copia

El estudio alicantino se ha pronunciado al respecto explicando a INFORMACIÓN que en el año 2013 guardaron el diseño de Scarabattolo y que lo han podido utilizar de referencia para diseñar el suyo. “Es evidente que se parece mucho, pero no es una intención de plagio; todo el mundo se basa en algo para hacer sus diseños, no puedo decir mucho más”, señala Raúl Barceló.

Por el contrario, el denunciante que inició todo el proceso dirigido a la Concejalía de Cultura del Ayuntamiento de Guadalajara para que retirara el premio, aportó detalles que concretaban que la obra replicaba la composición, el trazo y la perspectiva de la creación original.

Seleccionar otros ganadores

Todo ello llevó a que los organizadores se reunieran de nuevo y decidió al jurado de la feria a descartar al cartel ganador porque es “muy similar” al que ideó Scarabattolo, según ha matizado a este diario una de las responsables del área de Cultura del Ayuntamiento de Guadalajara que ahora debe elegir a los nuevos ganadores entre el resto de las 34 obras presentadas.

Sin demanda

La ilustración a que hace mención la supuesta copia es una portada que el artista italiano creó en 2012 para la portada de un libro de Nick Hornby. Se trata de una persona intentando sumergirse en un libro azul “una idea repetida en muchas imágenes por la potencia de resumen visual que tiene”, aseguraba hace unos días Barceló.

Por otra parte, y según ha constatado el consistorio de Guadalajara, el creador italiano no va a interponer denuncia algún, ya que el cartel ha sido retirado del concurso.

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La Feria del Libro de Guadalajara se celebra del 7 al 10 de mayo en el parque de La Concordia. El cartel anunciador fue promocionado por los diversos medios de comunicación de la capital castellana divulgando la imagen que iba a ser la marca del acontecimiento cultural.