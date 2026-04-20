El PSOE de Benidorm carga contra los 710 contratos menores realizados “a dedo” por el PP por 3,4 millones de euros

El Grupo Municipal Socialista de Benidorm ha denunciado el uso “abusivo y opaco” de la contratación menor por parte del equipo de gobierno del Partido Popular, tras conocerse el informe definitivo de control financiero elaborado por la Intervención municipal sobre el ejercicio 2024. Según este documento, el alcalde habría adjudicado de forma directa un total de 710 contratos por un importe global de 3.443.673,97 euros.

El concejal socialista encargado de fiscalizar el área de Hacienda, Antonio Charco, ha calificado estos datos de “escandalosos” y ha puesto el foco en las conclusiones del análisis técnico. En concreto, ha señalado que, de una muestra aleatoria de 142 expedientes -seleccionados dentro del Plan Anual de Control Financiero 2025-, se han detectado incidencias en 62 de ellos, lo que supone un 44% de irregularidades.

Fraccionamientos para eludir límites legales

El informe, según trasladan los socialistas, identifica varias deficiencias recurrentes en la tramitación de estos contratos menores. Entre ellas, destacan la falta de justificación de la necesidad de recurrir a este procedimiento excepcional y la ausencia de presupuestos comparativos en contratos superiores a 3.000 euros.

El grupo expone también la falta de motivación sobre la elección de esta fórmula frente a otras más abiertas y, en los casos más graves sitúa a los posibles fraccionamientos de contratos en el uso de un método para eludir los límites legales y evitar procedimientos de licitación pública.

En este sentido, Charco ha subrayado que los técnicos municipales han emitido recomendaciones claras para corregir estas prácticas que debieran orientarse a mejorar la planificación anual de las contrataciones o reforzar la justificación técnica y económica de cada expediente. El objetivo, según dichas recomendaciones, es garantizar una gestión más eficiente, transparente y ajustada a la legalidad.

Principios de publicidad y transparencia

El edil socialista ha instado al equipo de gobierno a modificar su forma de actuar y a abandonar lo que considera una “adjudicación directa sistemática”, insistiendo en que los recursos públicos deben gestionarse bajo los principios de publicidad, concurrencia y transparencia.

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Desde el grupo socialista sostienen por último que estos datos sitúan la gestión municipal “bajo sospecha” y reclaman explicaciones públicas por parte del Ejecutivo local sobre esta forma de procedimiento.