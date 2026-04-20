Recompensar a los ciudadanos que difunden la cultura: Premi L’Alfàs 2026 lo hace de nuevo

l’ Alfás del Pi vuelve a apostar por la cultura y por los que han hecho de correa de transmisión durante los últimos 50 años. De este modo el consistorio homenajeó durante el fin de semana a ciudadanos que han formado parte del tejido impulsor sociocultural entre los que se mencionaron a funcionarios y ediles del departamento. El hecho se concretó en el Premi L’Alfàs 2026, una de las citas más relevantes de la XV Setmana Cultural L’Alfàs amb Història. La gala, celebrada en el Espai Cultural Escoles Velles, reunió a representantes institucionales, tejido asociativo y vecinos.

El evento se inició con la inauguración de la exposición “Records escolars. Memoria i vida de les Escoles Velles”, una muestra que conecta pasado y presente a través de la historia educativa del municipio, y que sirvió como antesala de una edición especialmente simbólica del premio.

Galardón de carácter colectivo

En esta ocasión, el Premi L’Alfàs ha tenido un marcado carácter colectivo, al reconocer de manera conjunta a todos los concejales y concejalas de Cultura del Ayuntamiento desde el inicio de la democracia. Un gesto que pone en valor décadas de trabajo continuado en favor del desarrollo cultural de l’Alfàs del Pi, destacando la cultura como uno de los pilares fundamentales en la construcción de la identidad local.

Recibieron este reconocimiento Gregorio Santamaría Pérez, José Soler Such -a título póstumo, recogido por su hija-, Vicente Pérez Llorens, Dolors Álvarez Arazola, Francesc Pérez i Baldó, Pascual Balaguer Tormo, Paqui Pérez Devesa, Mayte García Madrid, Rocío Guijarro Sánchez y Manuel Casado Puche. En el caso de Gregorio Santamaría Pérez, fue su hijo quien recogió el galardón en su nombre, en uno de los momentos más emotivos de la noche.

Además, se concedió el Premi L’Alfàs a Vicente Escrig, cuya labor al frente de la Casa de Cultura entre 1991 y 2023 ha sido determinante para la consolidación, crecimiento y proyección de la programación cultural del municipio.

Doña Conchín

La gala incluyó también reconocimientos especiales al IES L’Arabí, con motivo de su 25 aniversario, y a la maestra Concha Devesa Rodríguez, conocida como Doña Conchín, recientemente fallecida, en homenaje a toda una vida dedicada a la enseñanza y a la formación de generaciones de alfasinos.

Durante su intervención, el alcalde Vicente Arques destacó que “este premio es un reconocimiento colectivo a todas las personas que, desde la responsabilidad pública, han trabajado por hacer de la cultura un eje fundamental del desarrollo de nuestro municipio”. Asimismo, subrayó el peso cultural de l’Alfàs del Pi, que cuenta actualmente con 12 festivales y 14 espacios culturales, seis de ellos celebrando aniversarios significativos, consolidando al municipio como un referente en el ámbito cultural.

Por su parte, la concejala de Patrimonio Cultural, Sandra Gómez, incidió en el valor simbólico de esta edición, señalando que “hemos querido poner el foco en las personas que han construido, paso a paso, la política cultural de l’Alfàs del Pi”, y añadió que este homenaje se enmarca en un año especialmente relevante por el centenario de un espacio emblemático como las Escuelas Velles.

La velada contó además con la participación del artista alteano Tachi, quien realizó en directo una pintura de gran formato del Espai Cultural Escoles Velles, ofreciendo al público una experiencia artística en vivo con motivo de su centenario.

El artista alteano Tachi, en plena acción pintando un cuadro en las Escoles Velles. / INFORMACIÓN

Difusión del patrimonio

El Premi L’Alfàs, institucionalizado en 2010, se entrega anualmente dentro de la Setmana Cultural L’Alfàs amb Història, una iniciativa municipal dedicada a la investigación, conservación y difusión del patrimonio local. A lo largo de sus ediciones ha distinguido a entidades y personas clave en la vida social y cultural del municipio, como el Club Noruego, la Sociedad Musical La Lira, la Asociación de Amas de Casa, la familia Such Devesa, Bodegas Mendoza o la Coral Polifónica L’Alfàs Canta, entre otros.

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Con esta edición, l’Alfàs del Pi refuerza su compromiso con la cultura como proyecto colectivo, en el marco de unas jornadas que se celebran cada mes de abril para conmemorar la segregación del municipio de la Baronía de Polop y su constitución como localidad independiente el 16 de abril de 1836.