Benidorm reconocerá al científico internacional Juan Carlos Izpisúa con la “Distinción Europa” 2026

Izpisúa, un científico que ha tenido mucho eco mediático incluso fuera de los estrechos márgenes de la profesión y que ahora reconoce el Ayuntamiento de Benidorm con la próxima concesión del premio “Distinción Europa”. Con ello se destaca el profundo trabajo del científico, unido a Benidorm desde su juventud y donde mantiene relaciones familiares y amistosas en sus estancias periódicas en el municipio.

La junta de portavoces del consistorio ha votado por unanimidad conceder esta distinción a Izpisúa por ser un “referente mundial en biología regenerativa y medicina avanzada” a la vez que se da impulso a la característica que otorgan estos premios que persiguen la cohesión del continente.

El científico, nacido en Hellín en 1960, mantuvo una estrecha relación con Benidorm desde joven, cuando llegó a la ciudad en busca de oportunidades laborales. Durante esa etapa trabajó en el sector hostelero y se integró plenamente en la vida local, llegando incluso a formar parte del Benidorm Club Deportivo a finales de los años 70. Posteriormente, se trasladó a Valencia, donde se licenció en Farmacia con Premio Extraordinario, iniciando una destacada carrera científica.

Etapa internacional

Su formación se completó con el doctorado en Bioquímica y Farmacología en Valencia y Bolonia, y una intensa etapa internacional en centros de referencia como las universidades de Marburg y UCLA, así como el Laboratorio Europeo de Biología Molecular. A lo largo de su carrera ha sido catedrático en instituciones como la Universidad de California en San Diego y ha mantenido vínculos académicos con universidades como Oxford o el University College de Londres.

Rejuvenecimiento de órganos

Durante más de tres décadas desarrolló su labor en el Instituto Salk de Estudios Biológicos, donde alcanzó la cátedra en el Laboratorio de Expresión Genética. También dirigió el Centro de Medicina Regenerativa de Barcelona y ha impulsado iniciativas internacionales como el Consorcio Sanford. En la actualidad, lidera la división de San Diego del Instituto Altos Labs, centrado en la regeneración celular y el rejuvenecimiento de órganos.

Autor de más de 500 publicaciones científicas, con trabajos en revistas como “Nature”, “Science” o “Cell”, su investigación ha sido clave para comprender los mecanismos genéticos y celulares del desarrollo y la regeneración de tejidos. Su impacto le ha valido reconocimientos internacionales, así como su inclusión por la revista TIME entre los científicos más influyentes en el ámbito de la salud.

Colaboraciones en medios generalistas

Izpisúa ha conectado de manera extraordinaria con el gran público a través de sus continuas colaboraciones y tribunas con el diario El País abordando cuestiones tan vigentes como la clonación o las células madre, entre otras temáticas.

El Ayuntamiento ha subrayado además su vinculación personal con Benidorm, ciudad en la que sigue manteniendo lazos familiares y afectivos, al igual que su esposa, Concepción Rodríguez Esteban, también investigadora y con raíces en la localidad. Ambos representan, según la moción, el ejemplo de talento español con proyección global y compromiso con el progreso científico.

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La ‘Distinción Europa’, que reconoce a personas e instituciones por su contribución a la cohesión del continente, será entregada en el acto institucional con motivo del Día de Europa.