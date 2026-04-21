El PSOE de Benidorm acusa a Toni Pérez de incumplir los proyectos educativos que exigía al gobierno del Botànic

El Grupo Municipal Socialista de Benidorm ha denunciado que, tras tres años de legislatura, el gobierno municipal liderado por Toni Pérez apenas ha puesto en marcha una de las 20 actuaciones educativas que en su día reclamó con urgencia al anterior Consell presidido por Ximo Puig. Para la oposición este hecho demuestra la incompetencia del ejecutivo local al dejar aparcadas las rehabilitaciones de los colegios Ausiàs March y Vasco Núñez de Balboa. En cuanto a la falta de actuación en colegios como el CEIP Ausiàs March, la edil popular de Educación, Maite Moreno, ha defendido que el consistorio ha modificado el proyecto al tomar en consideración las demandas de la comunidad educativa del citado centro y que suman un total de 2,6 millones de euros de inversión.

De otra manera, el concejal socialista Sergi Castillo ha valorado positivamente el avance de la reforma del IES Pere Maria Orts i Bosch, aunque ha subrayado que llega tarde y con sobrecostes derivados, a su juicio, de una mala gestión. En este sentido, ha recordado que el municipio “ha pagado dos veces por el mismo edificio”, en alusión al anterior proyecto impulsado durante la etapa del presidente Francisco Camps, que quedó paralizado por impagos vinculados a casos de corrupción.

Actuaciones

Sin embargo, Castillo ha criticado que otras actuaciones sigan bloqueadas, como la reforma del CEIP Ausiàs March, cuyo inicio continúa sin fecha pese a los anuncios reiterados del alcalde y del actual Consell. El edil ha calificado de “incompetente” la gestión del ejecutivo local, señalando que, tras tres años, “no se ha puesto un solo ladrillo” en este centro educativo. Además, ha denunciado falta de transparencia por parte del gobierno municipal y ha advertido de que las obras podrían retrasarse hasta después del verano.

Otra es la versión aportada por la edil de Educación que ha resaltado en un comunicado de respuesta a los socialistas el montante económico dirigido al CEIP Ausiàs March que se eleva a 2,6 millones de euros al sumar 600.000 euros derivados de un equipo de climatización que se incluirá en el proyecto.

Este punto se presentará en el próximo pleno ordinario para poder tramitar el modificado que tras la conformidad de la Conselleria de Educación pasará a licitación.

Con anterioridad, el concejal socialista también ha censurado el cambio de actitud del Partido Popular respecto a la Generalitat. “Antes exigían inversiones de forma constante y ahora, con su partido gobernando, todo son silencios”, ha afirmado, denunciando un “doble discurso” en materia educativa.

Entre los proyectos pendientes, Castillo ha señalado la ausencia de avances en la mejora del CEIP Vasco Núñez de Balboa, la paralización del nuevo edificio para la Escuela Oficial de Idiomas y la falta de actuaciones en centros como Aitana, El Murtal, Els Tolls, Gabriel Miró, Mestre Gaspar López, Puig Campana, Serra Gelada o el IES Mediterrània.

Por último, el edil ha recordado que Toni Pérez lleva cerca de once años al frente del Ayuntamiento y ha reclamado mayor implicación en la mejora de la educación pública. “La ciudad necesita menos actos y más gestión”, ha concluido, instando al alcalde a priorizar las necesidades reales de la comunidad educativa.

Por otro lado, Moreno ha acusado al PSOE de utilizar una interpretación “sesgada” de la situación actual de las infraestructuras educativas, defendiendo que el actual Consell y el Ayuntamiento han reactivado y reordenado los proyectos pendientes.

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Por último, la concejala ha lamentado lo que califica como “declaraciones inexactas” por parte de la oposición, insistiendo en que el gobierno local “está cumpliendo con los trámites necesarios para ejecutar las obras educativas comprometidas”.