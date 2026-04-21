La resistencia del camping: Benidorm consolida un turismo que aumenta estancias y presencia internacional

Este segmento, aunque parezca complementario de una oferta hotelera dominante deja datos muy sólidos en el conjunto de la atracción y ocupación turísticas de Benidorm. En 2025, el sector de campings en la ciudad registró una caída del 9% en viajeros pero todo ello envuelto en una circunstancia estructural que instala a estos alojamientos en una gran fidelización. A esta característica se suma el crecimiento en los días de estancia lo que depara que las pernoctaciones sólo retrocedieron un 1,1% respecto al año precedente. En el análisis hay que añadir el aumento constante de plazas en la oferta lo que debe traducirse en términos positivos de afianzamiento de un nicho muy atractivo.

De hecho y según los datos que reflejan las estadísticas de control de Visit Benidorm, los campings mantienen su fortaleza dentro de la oferta turística del destino, apoyados en una ocupación muy elevada y en un modelo basado en la fidelización del cliente, especialmente extranjero. Los viajeros totales fueron 124.247 en 2025 (40.401 españoles/83.846 extranjeros). A pesar de registrar un descenso del 9,8% en el número de viajeros los datos reflejan una notable estabilidad en el comportamiento global del segmento.

Y es que las pernoctaciones se elevan a más de dos millones (1.733. 404, turismo exterior), lo que explica que sólo se haya retrocedido un 1,1% respecto del año anterior. Pero la clave de esta falsa ambivalencia está en la estancia media, que se sitúa en 20,1 días, una de las más altas de toda la oferta turística local. Este dato compensa en gran medida la caída de visitantes.

Tendencias

El perfil del cliente sigue claramente definido, con una dominación estricta del turismo internacional que representa el 87,9% del total, frente a un 12,1% de visitantes nacionales. Esta diferencia evidencia la fuerte dependencia del mercado exterior, tradicionalmente vinculado a largas estancias, especialmente en temporada media y baja.

En cambio, el turismo español muestra un retroceso significativo, con una caída del 24%, lo que apunta a un posible desplazamiento hacia otros modelos de alojamiento o destinos, influido en gran medida por el factor económico, según precisan desde la fundación turística.

Pese a ello, los campings mantienen niveles de ocupación cercanos al lleno técnico (93,9%), incluso mejorando ligeramente los registros de 2024. Este dato confirma la solidez de un producto que, aunque limitado en volumen dentro del conjunto del destino, ofrece una alta eficiencia en términos de uso de plazas.

Benidorm cuenta con un número reducido de campings en comparación con otros destinos, pero con una oferta consolidada y orientada tanto a parcelas como a alojamientos tipo bungalow, lo que permite adaptarse a distintos perfiles de cliente.

El aumento de plazas y la ampliación de negocio es constante en el segmento. / INFORMACIÓN

Ampliaciones

En este contexto, el sector sigue dirigiendo sus pasos hacia la ampliación tanto de plazas como de nuevos negocios. Es el caso del camping El Racó que ha ampliado su oferta, o ya directamente se levantan nuevas empresas que dotan de vitalidad a un segmento que siempre ha estado presente en el modelo turístico de la ciudad.

La Colina ha pasado de las 120 a las 260 plazas en un proyecto que aumenta la ocupación anualmente desde el corte que produjo el covid y que cuelga todos los inviernos el cartel de completo con un 100% de turistas internacionales entre los que priman los holandeses en un 50% ,seguidos por noruegos, alemanes y belgas.

Para la gerencia de esta empresa el camping no es una opción escapista a las vacaciones caras si se tiene en cuenta que este visitante acude en sus autocaravanas, unos vehículos de alto coste económico. Otra cuestión es el alquiler de una parcela que supone unos 200 euros por semana, “pero lo que pagan aquí por una parcela es lo que pagan por calefacción en su país”.Y defiende que el perfil es de amantes de este modo de vida, también el de los españoles que son mayoría durante los meses de verano. Ambos clientes son repetitivos en un 90%.

En el camping internacional Almafra disponen de 420 parcelas, pero ya apuntan a la ampliación en un terreno de 11.000 metros cuadrados tras los permisos municipales que se solicitan para instalación de caravanas. Así, la oferta pasará de unas 700 plazas a más de 1.400.

La empresa está finalizando la temporada alta- que oscila entre diciembre y abril- con ocupación al máximo y, unos meses que completan su estancia británicos y holandeses. También la dirección matiza el tema del precio de estos alojamientos en la certeza de que es mucho más barato que un hotel, pero con un entorno diferente que no puede ofrecer la estancia hotelera. Además, la empresa implementará en poco tiempo un conjunto de bungalows lo que ya incrementa los precios del simple alquiler de una parcela.

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En conjunto, el sector afronta el ejercicio con una doble realidad, con la estabilidad que aporta el mercado internacional y las estancias prolongadas; y en otro aspecto, el reto de recuperar al cliente nacional en un entorno marcado por la sensibilidad al precio y los cambios en los hábitos de consumo turístico.