La Vila Joiosa recupera la memoria del brigadier Mariné con una donación documental inédita

El Archivo Municipal de La Vila Joiosa ampliará sus fondos históricos con la incorporación de 72 documentos, algunos inéditos, pertenecientes al brigadier Francisco Mariné y Blázquez (1824-1904), una figura destacada del siglo XIX vinculada al movimiento republicano y a diversos episodios militares de gran relevancia. Su conexión con el municipio proviene de su amistad con el doctor José María Esquerdo y su estancia definitiva en la localidad donde falleció.

La donación, realizada por los descendientes de Camilo Cano, permitirá profundizar tanto en la trayectoria militar de Mariné como en su contexto político. El militar participó a lo largo de su carrera, en conflictos clave de la España convulsa del momento, como la campaña de Marruecos, así como en las guerras carlistas, luchando en el Ejército del Norte en Navarra bajo el mando del general Morriones. Su implicación en estos escenarios le valió ascensos hasta alcanzar el grado de brigadier.

Además de su actividad en el campo de batalla, Mariné estuvo comprometido con el ideario republicano, participando en movimientos progresistas y siendo investigado en varias ocasiones por su vinculación a conspiraciones de carácter político, lo que refleja el clima de inestabilidad y transformación de la época.

Tertulias en La Pileta

Su relación con La Vila Joiosa se intensificó a partir de 1896, cuando comenzó a visitar con frecuencia al doctor José María Esquerdo, eminente psiquiatra y político republicano nacido en la localidad, pionero de la neuropsiquiatría y la terapia ocupacional en España. Mariné acudía habitualmente a la finca de La Pileta, donde se celebraban tertulias y encuentros, convirtiéndose en un habitual de la vida social e intelectual del municipio.

Durante su estancia en la localidad conoció a Camilo Cano, también amigo de Esquerdo y participante en aquellas veladas. La relación se consolidó posteriormente en el ámbito familiar, cuando Cano contrajo matrimonio en 1911 con María Magraner Magraner, sobrina del brigadier. Gracias a este vínculo, los descendientes de Cano conservaron parte del archivo personal de Mariné durante generaciones.

Sepultura desconocida en La Vila

Finalmente, se instaló de forma definitiva en la finca del Paradís, propiedad de Esquerdo, donde falleció en 1904. Fue enterrado en la localidad aunque en la actualidad se desconoce la ubicación exacta de su sepultura.

El conjunto documental incluye expedientes sobre su carrera militar, campañas bélicas, procesos judiciales y correspondencia personal, ofreciendo una visión completa de su vida y del complejo contexto histórico en el que se desenvolvió.

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Con esta incorporación, el Archivo Municipal no sólo preserva documentos de gran valor histórico, sino que refuerza el papel de La Vila Joiosa como escenario vinculado a figuras relevantes del pensamiento y la acción política del siglo XIX. La digitalización de estos fondos facilitará su acceso por parte de investigadores y ciudadanía interesada en la historia local y nacional y refuerza su papel en la historia política y social del siglo XIX.