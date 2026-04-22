Ángel López Amor, de Altea a la élite vertical: un especialista en desafíos extremos representará a la Comunidad Valenciana en Gredos

El atleta alteano Ángel López Amor ha sido seleccionado para representar a la Comunidad Valenciana en el Campeonato de España de Kilómetro Vertical, que se celebrará el próximo 25 de abril en la localidad abulense de Casavieja. La cita, integrada en el III KV Puerto del Alacrán, reunirá a cerca de 400 corredores, incluyendo a algunos de los mejores especialistas nacionales en esta exigente disciplina del skyrunning.

La prueba, organizada bajo el amparo de la Federación Española de Deportes de Montaña y Escalada, se disputará sobre un recorrido de 5,4 kilómetros con un desnivel positivo de 960 metros, “un formato explosivo donde resistencia, potencia y estrategia marcan la diferencia”, según ha desvelado este miércoles Ángel López.

El trazado, enclavado en plena Sierra de Gredos, arrancará a las 15 horas en el paraje natural de Fuente Helecha, al sur de la provincia de Ávila y dentro del Valle del Tiétar, avanzando inicialmente por un tramo neutralizado hasta El Castaño, donde comenzará el sector cronometrado.

A partir de ahí, los participantes “nos enfrentaremos a una subida constante y técnica, atravesando castañares y pinares antes de abrirse a un paisaje de alta montaña con el objetivo final en el Puerto del Alacrán, a más de 1.700 metros de altitud”, ha indicado López Amor al tiempo que ha añadido que “se trata de un recorrido considerado ‘corrible’ dentro de su dureza, lo que lo convierte en uno de los kilómetros verticales más atractivos del calendario nacional.

Un especialista en subir… montañas y rascacielos

La presencia de Ángel López Amor en esta competición no es casual. El atleta del Amunt Altea Club se ha consolidado como uno de los nombres emergentes en pruebas verticales, tanto en montaña como en escenarios urbanos. Su calendario para las próximas semanas refleja esa doble especialización: apenas unos días después del campeonato en Gredos, participará en pruebas tan singulares como la subida vertical al Edificio La Jirafa en Oviedo el 3 de mayo o la exigente Carrera Vertical de Montserrat el 16 de mayo.

Además, tiene previstas competiciones para el 30 de mayo en la Torre Emperador de Madrid, uno de los rascacielos más altos del país, donde los atletas deben ascender decenas de plantas a máxima intensidad, poniendo a prueba no solo la capacidad física, sino también la gestión del esfuerzo en espacios cerrados y con escaleras.

Este tipo de pruebas, conocidas como “vertical running” o carreras de subida a edificios, han ganado popularidad en los últimos años y requieren cualidades específicas: potencia anaeróbica, técnica de escalera y una gran fortaleza mental. López Amor ha sabido adaptarse a este formato, complementándolo con su base en carreras de montaña, donde el terreno irregular y el desnivel exigen una preparación más completa.

Una cita clave con la selección nacional en juego

El Campeonato de España en Casavieja no será una prueba más. Además del título nacional, estará en juego la clasificación para los Campeonatos del Mundo de Skyrunning, lo que eleva el nivel competitivo y la presión para los participantes. En este contexto, la actuación de López Amor será determinante para consolidar su proyección dentro del panorama nacional.

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Con una combinación de talento, versatilidad y ambición, el atleta alteano afronta uno de los momentos más importantes de su temporada. Gredos será el primer gran examen de un calendario cargado de retos verticales, donde cada metro de desnivel contará.