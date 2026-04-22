Una revista ahonda en la relación entre Benidorm y Sylvia Plath

El tercer número de la revista literaria Poikilía, que se presenta el jueves a las 19:00 horas en el edificio Torrejó de Benidorm, ahonda en la relación entre la localidad turística y la poeta norteamericana Sylvia Plath. La autora de La campana de cristal pasa su luna de miel con Ted Hughes en Benidorm en el verano de 1956, como lo atestiguan las dos cartas dirigidas a su madre que la publicación reproduce, traducidas por Flora Ruiz. Es este un nexo que explota muy bien la publicación que siempre trasciende el lazo vital y cultural entre los literatos y Benidorm.

“Una milla curvada de playa perfecta”

Las cartas que la poeta envía desde Benidorm están fechadas en julio de dicho año, en ellas Plath explica su cotidianeidad (“hemos diseñado un horario riguroso que por fin se está realizando”), describe el Benidorm de antaño (“construido a lo largo de una milla curvada de playa perfecta, con cristalinas olas que rompen en la orilla”) y le cuenta sus proyectos literarios (“sería bueno que yo escribiera una serie de historias para revistas femeninas sobre americanos en el extranjero”). Plath y Ted Hughes son una pareja de poetas con querencias especiales en Poikilía, a la que ya se han asomado en los dos números precedentes.

Más referencias

Esta es una de las constantes de Poikilía, difundir la literatura sobre Benidorm, de ahí que la revista recopile poemas de Alberto Santamaría, José Ángel Barrueco, del ilicitano Rafael Azuar y Karmelo C. Irribaren sobre Benidorm, así como artículos de la vinculación del municipio con Rafael Chirbes (su libro Mediterráneos), James Graham Ballard, el autor de ciencia ficción al que David Cronenberg relanzó con su Crash (en su credo personal menciona a Benidorm) y Rafael Pérez y Pérez, este último al hilo de su trilogía Dos Españas.

Benidorm en el teatro

El artículo central de este tercer número de cuarenta páginas de extensión lo compone un texto sobre la presencia de Benidorm en el teatro español del s. XX, concretamente en la obra de reconocidos dramaturgos como Ana Diosdado, Rafael Mendizábal, Alonso de Santos, Martínez Mediero, Adolfo Marsillach y, sobre todo, el prolífico Alfonso Paso, capaz de representar trece comedias durante 1962 y de tener en cartel simultáneamente siete obras en 1968.

Nena Clemente

De igual modo, la publicación se completa con un análisis sobre la novela Nena Clemente de Tomás Orts Ramos a cargo de la catedrática Rosario Tur, con una entrevista al poeta Álvaro Salvador, encuadrado en el grupo La otra sentimentalidad, con un poema de Diego Doncel, la firma invitada de este número, como en anteriores lo fueron Luis Alberto de Cuenca y Marcelo Chiriboga, y con varias reseñas de novedades, como la que firma Francesc X. Soldevila acerca de la novela de Gloria Almendáriz Yo no soy mala.

Noticias relacionadas

Al final del acto, se repartirán ejemplares gratuitos de la revista entre los asistentes, respaldados por la colaboración de la Concejalía de Cultura del Ayuntamiento de Benidorm.