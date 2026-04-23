Altea lidera la revolución digital del patrimonio cultural en Europa

El Ayuntamiento de Altea ha dado un paso decisivo hacia la innovación cultural al situarse como referente europeo tras acoger, los pasados martes y miércoles, días 21 y 22, un encuentro internacional del proyecto Erasmus+ “Living History: AI-powered Cultural Heritage”. Esta iniciativa apuesta por transformar la forma en que la ciudadanía accede, comprende y experimenta el patrimonio histórico mediante herramientas basadas en inteligencia artificial.

El proyecto, enmarcado en el ámbito del aprendizaje de personas adultas del programa Erasmus+, tiene como objetivo “convertir la historia en una experiencia participativa. Para ello, se está desarrollando una plataforma digital que permitirá a usuarios ‘dialogar’ con personajes históricos, generando una interacción directa que rompe con el modelo tradicional de divulgación cultural”, según ha explicado este jueves el concejal de Proyectos Europeos, Germán Manjón.

Durante las jornadas celebradas en la Casa de Cultura de Altea, socios europeos procedentes de Italia y Grecia —entre ellos entidades como InCo y Auser Molfetta— trabajaron en la fase de testeo de esta herramienta. En este contexto, el municipio ha desempeñado un papel clave como anfitrión y motor del avance del proyecto. Al respecto, el concejal, ha destacado que Altea “está liderando una forma innovadora de conectar nuestro patrimonio con la ciudadanía y con Europa”.

La importancia de la estela ibérica de Altea la Vella

Por su parte, la concejala de Cultura, Pepa Victoria Pérez, ha subrayado la importancia de “poner en valor elementos únicos de nuestro patrimonio utilizando nuevos lenguajes que acerquen la historia a todos los públicos”, y ha señalado que “uno de los principales hitos” de estas jornadas “ha sido la puesta en marcha de un caso práctico: el Guerrero de la Estela Ibérica de Altea, una de las pocas estelas funerarias que, encontrada accidentalmente en 1972 en la necrópolis íbera de Altea la Vella, representa un guerrero del siglo V a.C. y su panoplia militar siendo un elemento patrimonial de gran importancia en la iconografía ibérica”.

La edil ha indicado que esta figura histórica “ha sido recreada digitalmente a partir de hallazgos arqueológicos y documentación, permitiendo que cualquier visitante pueda interactuar con ella mediante códigos QR situados en espacios patrimoniales. A través de esta tecnología, los usuarios pueden formular preguntas y recibir respuestas en tiempo real, convirtiendo la experiencia cultural en algo dinámico, accesible e inmersivo”, ha apostillado.

El papel de los estudiantes y la dimensión internacional del proyecto

El encuentro contó también con la implicación del IES Bellaguarda, cuyo alumnado de Turismo y Marketing, liderado por la profesora Cristina Alemany, “participó activamente en el desarrollo y demostración de herramientas digitales, como chatbots culturales y visitas guiadas innovadoras. Asimismo, el historiador Jaume Martínez aportó la base histórica necesaria para la digitalización del Guerrero de la Estela, que es la base para la digitalización e incorporación a la plataforma interactiva del proyecto. Esta colaboración refuerza el carácter educativo del proyecto y su impacto en el entorno local”, ha manifestado Manjón.

El edil ha añadido que la dimensión internacional del proyecto “se refuerza con la participación de la ciudad italiana de Molfetta, donde se aplicará esta misma tecnología para interactuar con figuras como el político e historiador Gaetano Salvemini”. De este modo, “Living History” no solo conecta territorios, “sino que construye un modelo común de valorización del patrimonio cultural a nivel europeo”, ha destacado Germán Manjón.

Por su parte, la coordinadora de EuroAltea, Paloma Verdú ha indicado que este proyecto “demuestra como desde lo local podemos construir soluciones europeas innovadoras, implicando a nuestra comunidad, al ámbito educativo y al conocimiento experto para transformar la manera en que conectamos y compartirnos nuestro patrimonio”.

La concejala de Cultura ha añadido que a lo largo de los últimos meses, “la iniciativa ha implicado a comunidades locales mediante talleres participativos, fomentando tanto el conocimiento histórico como el uso de herramientas de inteligencia artificial aplicadas a la cultura”.

Hacia un turismo cultural más innovador

Por su parte, Pepa Victoria Pérez ha aseverado que con este proyecto, “Altea avanza hacia un modelo de turismo cultural más innovador y sostenible, centrado en la experiencia del usuario. La historia deja de ser un relato estático para convertirse en una vivencia interactiva y viva”.

Los dos concejales han destacado que el encuentro “concluyó con una valoración muy positiva y con la definición de los próximos pasos, centrados en la implementación y apertura al público de las herramientas desarrolladas. De este modo, el Ayuntamiento reafirma su compromiso con Europa, la innovación y la puesta en valor de su patrimonio, consolidando a Altea como referente en la transformación digital cultural”.

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Por último, han indicado que para más información sobre los proyectos europeos impulsados desde EuroAltea, “las personas interesadas pueden contactar a través del correo electrónico europa@altea.es o seguir su actividad en las redes sociales”.