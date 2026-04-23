Tres décadas de accidentes laborales en rascacielos de la Marina Baixa: del montacargas mortal de Finestrat al caso Intempo

Los accidentes laborales han dejado una marca profunda en la Marina Baixa durante las últimas décadas, con episodios que van desde tragedias mortales hasta procesos judiciales que han derivado en importantes indemnizaciones. Cuatro casos -en Finestrat, Calpe y Benidorm- reflejan una problemática recurrente en sectores como la construcción y los servicios, a los que hay que enlazar la tragedia ocurrida el pasado miércoles en la ciudad turística que segó la vida de dos personas.

Muerte en el montacargas

El primero de ellos se remonta a 2001, cuando dos trabajadores de 58 y 37 años murieron en La Cala de Finestrat al desplomarse el montacargas en el que trabajaban. Los operarios estaban desmontando la estructura entre la séptima y la décima planta de un edificio en construcción cuando, por causas no esclarecidas, la vagoneta se soltó y cayó desde unos 30 metros de altura.

Uno falleció en el acto y el otro poco después, tras quedar atrapado entre los restos del elevador. El siniestro puso de manifiesto los riesgos extremos de los trabajos en altura y las posibles deficiencias en los sistemas de seguridad.

Atrium Beach

En 2003, las obras del edificio Atrium Beach, de nuevo en La Cala de Finestrat, quedaron marcadas por una cadena de accidentes laborales mortales. En uno de los siniestros, dos operarios fallecieron al precipitarse al vacío mientras realizaban trabajos en altura, evidenciando graves deficiencias en las medidas de protección frente a caídas. Pero, además, apenas seis días antes se había producido otra tragedia en la misma obra: un tercer trabajador murió cuando se encontraba en el hueco del montacargas y se desplomó un forjado de hormigón construido para la caseta del ascensor. La estructura cedió al fallar uno de los puntales que la sostenía, provocando su caída y aplastando al operario.

Años más tarde durante 2014, en Calpe, un nuevo accidente grave volvió a evidenciar fallos en la prevención. Un ascensor del hotel Europa se precipitó diez plantas con nueve trabajadoras de la limpieza en su interior, ocho de ellas sin contrato.

Indemnizaciones de empresarios

Aunque no hubo víctimas mortales, el impacto judicial fue relevante: el empresario hotelero y el responsable de la empresa subcontratada fueron condenados por delitos contra los derechos de los trabajadores y lesiones imprudentes. Las multas ascendieron a 4.050 a cada uno de los dos empresarios y las indemnizaciones a las camareras de piso a más de 111.000 euros. La sentencia subrayó la falta de control tanto en la situación laboral de las empleadas como en el estado y uso del ascensor, además de señalar la sobrecarga de trabajo como factor de riesgo.

El cuarto gran caso es el del accidente ocurrido durante la construcción del edificio Intempo en Benidorm, uno de los rascacielos más emblemáticos del litoral. Tras un proceso judicial de varios años el último recurso dio lugar a la sentencia del Tribunal Supremo que estimó las demandas de doce trabajadores afectados, fijando indemnizaciones individuales que, en conjunto, alcanzaban casi los 700.000 euros.

Servicios sanitarios trasladando heridos y lesionados tras uno de los accidentes laborales. / David Revenga

Caso Intempo

Esta vez el montacargas se desplomó del piso 20 y ocasionó lesiones y heridas a 13 trabajadores. El ascensor había sido revisado un día antes, según declaró en aquellos momentos el arquitecto de la emblemática torre de 52 alturas, Roberto Pérez Guerras. El sistema de frenado de seguridad tipo "cremallera" se activó varias plantas más abajo, aunque no logró parar en seco la caída y, por tanto, no pudo evitar que el elevador acabara chocando contra el suelo.

El fallo del Tribunal Supremo declaró la responsabilidad por daños derivados de accidente laboral y condenó solidariamente a varias empresas constructoras y aseguradoras a hacer frente a las compensaciones, además de imponer el pago de intereses del 20%. Las cuantías reconocidas a los trabajadores oscilaron entre algo más de 11.000 y cerca de 135.000 euros, en función de la gravedad de las lesiones sufridas.

Todas estas circunstancias derivadas del trabajo “con componente delictivo es un tema muy delicado”, subraya el abogado Francisco González, penalista con gran experiencia en estos procesos. De hecho, fue el defensor de los damnificados en el caso del hotel de Calpe y del edificio Intempo.

Vulneración o negligencia

González califica de “fundamental” el informe de la Inspección de Trabajo que debe determinar las causas y las culpas, con equipos “muy objetivos” y que será la prueba que tomará en consideración el juez correspondiente para señalar a los posibles responsables. “Todos estos vestigios son importantes, y luego está la denuncia de la familia del fallecido con la que ya se hace un relato preliminar para saber qué ha ocurrido”.

El letrado apunta a dos causas muy comunes que producen los accidentes y que se concretan en la vulneración grave de la prevención de riesgos laborales o una negligencia del trabajador. A estos dos condicionantes se suman los que argumenta el Instituto Valenciano de Seguridad y Salud en el Trabajo (INVASSAT) que destaca en sus informes dos factores clave de riesgo: por un lado, la constante variación de las condiciones de trabajo; y por otro, la coincidencia en un mismo espacio de empleados de distintas empresas debido a la subcontratación, lo que implica una interacción frecuente entre ellos y aumenta la complejidad en materia de seguridad laboral.

Al historial fatídico se unió el miércoles pasado la muerte de dos personas por el desplome de un andamio en el edificio Principado Europa de Benidorm. Víctor, originario de Aspe y de 46 años; y Emmanuel, de 26 años y vecino de Santomera, completan la negra estadística en un caso del que hay que analizar las causas.

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Los cinco episodios de accidentes en la zona, están separados en el tiempo, pero conectados por la evidencia de que los problemas en materia de seguridad laboral no son hechos aislados. Fallos técnicos, falta de control empresarial y condiciones de trabajo exigentes han sido factores determinantes en accidentes que han marcado a la comarca.