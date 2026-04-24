El 70% del níspero de Callosa d’en Sarrià se destina a la exportación y refuerza su presencia internacional

El níspero de Callosa d’en Sarrià reafirma su marcado carácter internacional en plena campaña, con cerca del 70% de su producción destinada a la exportación. Si se cumplen las previsiones de esta campaña, que apuntan a cerca de 10 millones de kilos, el volumen dirigido a mercados exteriores podría situarse en torno a los 7 millones, lo que implica un aumento de más del 55% en exportaciones. Este dato consolida al fruto como uno de los productos agrícolas con mayor proyección exterior de la Comunitat Valenciana, con una presencia destacada en mercados europeos como Italia, Francia y Portugal, así como en destinos más lejanos como Emiratos Árabes, Canadá o Estados Unidos.

Es en la campaña de 2024 cuando se exportaron 4,5 millones de kilos de un total de 7 millones, es decir, el 64,3%, un dato que se confronta con el de 2025 de 10 millones y 7 dedicados al mercado exterior, supone un incremento significativo del 55% lo que indica que la evolución de la actual campaña mantiene una tendencia positiva, tanto en calidad como en volumen.

A pesar de un invierno condicionado por el viento, que ha influido en el calibre, el níspero presenta unas condiciones óptimas para el consumo, con variedades que destacan por su equilibrio entre dulzor y acidez, lo que favorece su aceptación en los mercados internacionales, según la valoración del concejal de Agricultura del Ayuntamiento callosino, Rafael Gregori.

No obstante, ha señalado que “se espera una buena campaña”, con previsiones que podrían alcanzar entre los nueve y diez millones de kilos, frente a los siete u ocho millones del pasado año, siempre condicionada por la evolución de la climatología.

Este crecimiento reflejaría la fortaleza del sector y su capacidad de adaptación a las condiciones climáticas y comerciales, en un contexto cada vez más exigente.

Emiratos Árabes y Estados Unidos

Gregori ha señalado que el 70% de la cosecha se dirige a países europeos como Italia, Francia o Portugal, además de otros mercados internacionales como Emiratos Árabes, Canadá o Estados Unidos.

Estas valoraciones se han producido durante la visita de los diputados autonómicos José Ramón González de Zárate, Manuel Pérez Fenoll y José Salas Maldonado a la Cooperativa Agrícola del Níspero Ruchey,

En el citado escenario, la cooperativa desempeña un papel clave durante la campaña, centralizando el manipulado, la selección y la comercialización del fruto en un periodo de máxima actividad.

Además, uno de los elementos que refuerzan el posicionamiento del producto es la Denominación de Origen Protegida Nísperos de Callosa, que desde 1992 garantiza su calidad, origen y trazabilidad. Este sello no solo aporta valor añadido, sino que también facilita su reconocimiento en los mercados internacionales.

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El cultivo del níspero continúa siendo un pilar económico y social en Callosa d’en Sarrià, generando empleo, fijando población y manteniendo una tradición agrícola con fuerte arraigo en el municipio. El diputado González de Zárate ha asumido también en la visita el papel protector de las instituciones públicas a este cultivo mediante el compromiso de medidas de apoyo como la reducción de cargas administrativas, inversiones en modernización del sector y ayudas específicas frente a la sequía.