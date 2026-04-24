Un cartel que abre el telón: Pla i Revés presenta su nueva comedia con sello propio dirigida por Morgan Blasco

El grupo de teatro Pla i Revés ha dado este pasado jueves, en la Casa de Cultura de Altea, el pistoletazo de salida a su nueva producción con la presentación oficial del cartel anunciador de la obra M’entens o t’ho explique?, de Jordi Calvet, que, bajo la dirección de Morgan Blasco, se estrenará el 31 de mayo en el Palau Altea a beneficio de las fiestas patronales en honor al Cristo del Sagrario.

La imagen que acompañará a la obra es creación de Yolanda Ripoll Gadea (29 años), ganadora del I Concurso de Carteles organizado por el grupo teatral. Una iniciativa novedosa que, tal como explicó Joan Carratalá, presidente de Pla i Revés, se planteó facilitando únicamente el título y la sinopsis a los participantes.

Ripoll Gadea, con una conexión personal con la ciudad condal donde vivió cinco años estudiando la carrera de Filología Francesa, señaló durante la presentación del cartel que “he querido trasladar la esencia de la historia, inspirándome en el mosaico característico de Barcelona y en los elementos clave de la trama como la mascota de los Juegos Olímpicos de Barcelona o los colores de la bandera LGTBI”.

Imagen llena de simbolismos

El resultado ha sido una obra visual cargada de simbolismo: referencias a la Barcelona de 1992 y a una de las características de la ciudad como son los mosaicos gaudianos de trencadís, guiños al icónico Cobi de Javier Mariscal y un juego de elementos como taburetes y sombras que representan la evolución de los personajes y el paso de un pasado marcado por prejuicios hacia una mirada más abierta. La propuesta de Yolanda Ripoll no solo ilustra, sino que anticipa el tono de la obra: una mezcla de nostalgia, humor y transformación.

El acto reunió al elenco completo: el director Morgan Blasco; los actores Matíes Serrat (en el papel de Pol), Reme Gadea (Carmiña), Antonio Ripoll (atracador), Joan Carratalá (Jaume, Alberto y chico máscara 1), Pedro Jaime Zaragozí (Carles y chico máscara 2), Toñi Muñoz (Eva) y Pepa Pascual (Mónica); y los técnicos de luz y solino, David Martí y Pedro Pedrosa.

Asimismo, se contó con la presencia de representantes de la Comisión del Cristo del Sagrario 2026, con su clavaria Vigela Lloret al frente, quienes tendrán un papel fundamental en la organización del evento y en la venta de entradas, fijadas en 12 euros. La concejala de Cultura, Pepa Victoria Pérez, señaló que “el objetivo claro del estreno de esta nueva obra de Pla i Revés es llenar el Palau Altea el 31 de mayo y destinar los beneficios a la organización de nuestras fiestas patronales”. Y destacó el valor del trabajo del grupo, subrayando su capacidad “para hacer disfrutar al público pese a tratarse de un proyecto que habéis desarrollado en vuestro tiempo libre”.

Yolanda Ripoll explica su cartel para la nueva obra de Pla i Reves / Diego Coello Calvo

Una comedia desenfrenada entre prejuicios y risas

La obra M’entens o t’ho explique? es una comedia alocada y políticamente incorrecta que se sitúa en la primavera de 1992, en plena efervescencia preolímpica en Barcelona.

La historia sigue a Pol, dueño de una taberna gallega en el Eixample que atraviesa una profunda crisis económica y personal. Arruinado y abandonado por su mujer, intenta quitarse la vida, pero sus amigos Jaume y Carlos lo impiden y le proponen una solución tan inesperada como polémica: transformar el local en un pub de ambiente gay, aprovechando el auge de la zona.

A partir de ahí, la obra despliega una trama llena de enredos, personajes excéntricos y situaciones disparatadas. Dividida en dos partes, primero retrata una Barcelona previa a los Juegos Olímpicos, con un aire decadente y pintoresco, para después dar paso a la transformación del local y del propio protagonista, enfrentado a sus prejuicios sobre la comunidad LGTBIQ+. Más allá de las carcajadas, la obra funciona como una crítica social que aborda temas como la homofobia, el racismo y las desigualdades, todo ello con un tono irreverente y sin filtros.

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Con este proyecto, Pla i Revés vuelve a apostar por un teatro cercano, valiente y comprometido, donde la risa se convierte en una herramienta para cuestionar y reflexionar. Un estreno que promete no dejar indiferente a nadie.