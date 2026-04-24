Deambular por el polígono de El Torres de La Vila será más cómodo

La principal vía de acceso al polígono industrial de El Torres, en La VilaJoiosa, ha experimentado una transformación integral que la convierte en un bulevar completamente accesible, moderno y adaptado a las necesidades actuales de movilidad. Este proyecto, que ha supuesto una inversión cercana al millón de euros, ha cambiado la configuración urbana de uno de los puntos clave de entrada al municipio.

El alcalde, Marcos Zaragoza, ha formalizado la recepción de las obras junto a los representantes de la empresa adjudicataria, destacando la importancia estratégica de esta actuación. Según ha explicado, la intervención no solo mejora la estética y funcionalidad de la zona, sino que también da continuidad al entramado urbano del municipio, reforzando la conexión entre distintas áreas de la ciudad. Además, ha recordado que se trata de una vía por la que circulan diariamente miles de vehículos, lo que hacía imprescindible una actuación que incrementara la seguridad tanto vial como peatonal.

Circulación

El proyecto ha transformado el tramo de la antigua N-332 en un espacio donde el peatón gana protagonismo. En concreto, se ha actuado sobre aproximadamente 1.200 metros del acceso noreste al municipio, en dirección a Benidorm, abarcando desde la rotonda que conecta con la N-332 y la carretera del Port hasta la rotonda de enlace con la avenida Tellerola. Esta intervención ha permitido renovar por completo el pavimento, mejorando tanto la circulación como la durabilidad de la infraestructura.

Uno de los aspectos más destacados de la obra ha sido la ampliación y modernización de las aceras, así como la mejora de los accesos al polígono industrial en su margen izquierdo. Estas actuaciones garantizan una mayor accesibilidad universal, facilitando el tránsito seguro de peatones, incluidos aquellos con movilidad reducida. A ello se suma la renovación de las redes de drenaje pluvial y del alumbrado público, lo que contribuye a una mayor eficiencia y sostenibilidad del entorno urbano.

Tal como ha señalado el mandatario, esta zona no solo concentra una parte importante del tejido empresarial local, sino que también es muy transitada por vecinos que se desplazan a pie desde áreas residenciales cercanas o desde la Cala hacia el centro urbano. Por ello, la actuación responde a una necesidad real de mejorar la convivencia entre vehículos y peatones, priorizando la seguridad y la accesibilidad.

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Esta intervención se enmarca dentro de una estrategia más amplia de mejora de infraestructuras en La Vila Joiosa. A este proyecto se suman otras iniciativas ya ejecutadas o en marcha, como la creación de nuevos tramos de carril bici que completan la red ciclista del municipio, la construcción de la rotonda del PP 33-Talaies o la redacción del futuro vial de acceso al puerto.