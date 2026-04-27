Vía ferrata e iniciación al rapel gratis en Altea para los jóvenes: fechas y cómo apuntarse
El ayuntamiento informa de que las plazas son limitadas por lo que recomienda hacer la inscripción con tiempo
El Ayuntamiento de Altea y ‘Vertigen Aventures’ ha organizado la ‘Actividad de Vía ferrata de Ibi + iniciación al rápel en el Barranc de les Raboses’ el próximo 9 de mayo.
Esta actividad multiaventura es gratuita, incluye el transporte de ida y vuelta, y está dirigida a jóvenes de entre 12 y 30 años.
Las plazas son limitadas y para apuntarse hay que contactar con el correo electrónico joventut@altea.es o llamando al teléfono 661 68 90 83.
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