Vía ferrata e iniciación al rapel gratis en Altea para los jóvenes: fechas y cómo apuntarse

El Ayuntamiento de Altea y ‘Vertigen Aventures’ ha organizado la ‘Actividad de Vía ferrata de Ibi + iniciación al rápel en el Barranc de les Raboses’ el próximo 9 de mayo.

Esta actividad multiaventura es gratuita, incluye el transporte de ida y vuelta, y está dirigida a jóvenes de entre 12 y 30 años.

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El cartel de la actividad multiaventura de Altea / Ayuntamiento de Altea

Las plazas son limitadas y para apuntarse hay que contactar con el correo electrónico joventut@altea.es o llamando al teléfono 661 68 90 83.