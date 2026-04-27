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Vía ferrata e iniciación al rapel gratis en Altea para los jóvenes: fechas y cómo apuntarse

El ayuntamiento informa de que las plazas son limitadas por lo que recomienda hacer la inscripción con tiempo

El cartel de la actividad multiaventura de Altea

El cartel de la actividad multiaventura de Altea / Ayuntamiento de Altea

O. Casado

O. Casado

El Ayuntamiento de Altea y ‘Vertigen Aventures’ ha organizado la ‘Actividad de Vía ferrata de Ibi + iniciación al rápel en el Barranc de les Raboses’ el próximo 9 de mayo.

Esta actividad multiaventura es gratuita, incluye el transporte de ida y vuelta, y está dirigida a jóvenes de entre 12 y 30 años. 

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El cartel de la actividad multiaventura de Altea

El cartel de la actividad multiaventura de Altea / Ayuntamiento de Altea

Las plazas son limitadas y para apuntarse hay que contactar con el correo electrónico joventut@altea.es o llamando al teléfono 661 68 90 83.

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